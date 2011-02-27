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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:23

Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз :) :) ))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:39

  Sain_повернувся написав:
  emeta написав:
  Andrey2512 написав:Хтось сьогодні оформлював депо?


Альянс 100к - 2700$+0.3%
Успел в перерывах между плановыми отключениями электричества и тревогами

можете поділитись подробицями? Які рахунки відкривали, чи треба картку відкрити, як заносили - кеш чи безнал, скільки часу витратили? Які зараз відсотки на депозит і яка вартість рахунків/обслуговування? Теж планую в альянс завітати. Дякую


Был текущий счет
Карту открывал, но не обязательна
Всё заносил кешем, как по мне - с альянсом так проще, поскольку всё равно депозит удаленно не откроешь, только в отделении.
ПН, ВТ пытался попасть. То народу в отделении больше чем людей (учитывая, что одно отделение в городе) то нет света, то тревоги..
на 3 мес. в $ 0.3 % годовых, обслуживание счетов без оплаты
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:27

  emeta написав:
  Sain_повернувся написав:
  emeta написав:Был текущий счет
Карту открывал, но не обязательна
Всё заносил кешем, как по мне - с альянсом так проще, поскольку всё равно депозит удаленно не откроешь, только в отделении.
ПН, ВТ пытался попасть. То народу в отделении больше чем людей (учитывая, что одно отделение в городе) то нет света, то тревоги..
на 3 мес. в $ 0.3 % годовых, обслуживание счетов без оплаты

Дякую. вже теж побував у них. Курс сьогодні 36,91. Відкриття рахунку 50 грн, за конвертацію комісія 300 грн. Черга була здоровенна
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:29

  asti написав:Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз :) :) ))

а я завтра в кредо закривати всі рахунки, вже дістала їх служба безпеки. В кінці серпня закидав гроші на конвертаційний - заблокували рахунок. 2 тижні щось перевіряли - розблокували. Знову кинув, але вже сепом, що б було видно що від мене - знову блок. В цей понеділок та сама ситуація - поповнив - всі рахунки в блок. Вже набридло щоразу тижнями чекати перевірок що б використати свої кошти, і це при тому що я не новий клієнт, вже 2 роки на пакеті віп і раніше такого не було, хоча до війни постійно заходило по 10+ тисяч доларів в місяць
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:08

  Sain_повернувся написав:
  asti написав:Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз :) :) ))

а я завтра в кредо закривати всі рахунки, вже дістала їх служба безпеки. В кінці серпня закидав гроші на конвертаційний - заблокували рахунок. 2 тижні щось перевіряли - розблокували. Знову кинув, але вже сепом, що б було видно що від мене - знову блок. В цей понеділок та сама ситуація - поповнив - всі рахунки в блок. Вже набридло щоразу тижнями чекати перевірок що б використати свої кошти, і це при тому що я не новий клієнт, вже 2 роки на пакеті віп і раніше такого не було, хоча до війни постійно заходило по 10+ тисяч доларів в місяць

до війни 12к $ < 400к uah,
а тепер 12к $ > 400к uah
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:27

  J написав:
  Sain_повернувся написав:
  asti написав:Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз :) :) ))

а я завтра в кредо закривати всі рахунки, вже дістала їх служба безпеки. В кінці серпня закидав гроші на конвертаційний - заблокували рахунок. 2 тижні щось перевіряли - розблокували. Знову кинув, але вже сепом, що б було видно що від мене - знову блок. В цей понеділок та сама ситуація - поповнив - всі рахунки в блок. Вже набридло щоразу тижнями чекати перевірок що б використати свої кошти, і це при тому що я не новий клієнт, вже 2 роки на пакеті віп і раніше такого не було, хоча до війни постійно заходило по 10+ тисяч доларів в місяць

до війни 12к $ < 400к uah,
а тепер 12к $ > 400к uah

так суть в тому, що після початку війни через кредо макс було 180 тис грн на місяць. У мене основа інший банк і це планував юзати лише для конвертаційних (бо на початку у них був хорший курс, не те що зараз). Зараз блоки при будь-якому поповненні. В цьому місяці заблокували після заходу 1600 грн :D
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:45

  Sain_повернувся написав:, В цьому місяці заблокували після заходу 1600 грн :D

Раніше вони блокували тих хто святкував юбілей 25 та 45 років, зараз уряд своєю постановою заборонив це робити до кінця военного стану, тепер їм нічим зайнятись і вони взялись за вас :lol:
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 22:30

  J написав:
  Sain_повернувся написав:, В цьому місяці заблокували після заходу 1600 грн :D
тепер їм нічим зайнятись :lol:
Краще б інтернет банкінг нормальний запилили))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Киеве наличие ЭЭ по 2-3 часа в день делают участие в клубе крайне проблематичным
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

И не только в клубе...
Investor_K
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