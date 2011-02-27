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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 лис, 2022 15:23
Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз
))
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asti
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Додано: Чет 24 лис, 2022 15:39
Sain_повернувся написав: emeta написав: Andrey2512 написав:
Хтось сьогодні оформлював депо?
Альянс 100к - 2700$+0.3%
Успел в перерывах между плановыми отключениями электричества и тревогами
можете поділитись подробицями? Які рахунки відкривали, чи треба картку відкрити, як заносили - кеш чи безнал, скільки часу витратили? Які зараз відсотки на депозит і яка вартість рахунків/обслуговування? Теж планую в альянс завітати. Дякую
Был текущий счет
Карту открывал, но не обязательна
Всё заносил кешем, как по мне - с альянсом так проще, поскольку всё равно депозит удаленно не откроешь, только в отделении.
ПН, ВТ пытался попасть. То народу в отделении больше чем людей (учитывая, что одно отделение в городе) то нет света, то тревоги..
на 3 мес. в $ 0.3 % годовых, обслуживание счетов без оплаты
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emeta
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Додано: Чет 24 лис, 2022 17:27
emeta написав: Sain_повернувся написав: emeta написав:
Был текущий счет
Карту открывал, но не обязательна
Всё заносил кешем, как по мне - с альянсом так проще, поскольку всё равно депозит удаленно не откроешь, только в отделении.
ПН, ВТ пытался попасть. То народу в отделении больше чем людей (учитывая, что одно отделение в городе) то нет света, то тревоги..
на 3 мес. в $ 0.3 % годовых, обслуживание счетов без оплаты
Дякую. вже теж побував у них. Курс сьогодні 36,91. Відкриття рахунку 50 грн, за конвертацію комісія 300 грн. Черга була здоровенна
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 24 лис, 2022 17:29
asti написав:
Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз
))
а я завтра в кредо закривати всі рахунки, вже дістала їх служба безпеки. В кінці серпня закидав гроші на конвертаційний - заблокували рахунок. 2 тижні щось перевіряли - розблокували. Знову кинув, але вже сепом, що б було видно що від мене - знову блок. В цей понеділок та сама ситуація - поповнив - всі рахунки в блок. Вже набридло щоразу тижнями чекати перевірок що б використати свої кошти, і це при тому що я не новий клієнт, вже 2 роки на пакеті віп і раніше такого не було, хоча до війни постійно заходило по 10+ тисяч доларів в місяць
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:08
Sain_повернувся написав: asti написав:
Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз
))
а я завтра в кредо закривати всі рахунки, вже дістала їх служба безпеки. В кінці серпня закидав гроші на конвертаційний - заблокували рахунок. 2 тижні щось перевіряли - розблокували. Знову кинув, але вже сепом, що б було видно що від мене - знову блок. В цей понеділок та сама ситуація - поповнив - всі рахунки в блок. Вже набридло щоразу тижнями чекати перевірок що б використати свої кошти, і це при тому що я не новий клієнт, вже 2 роки на пакеті віп і раніше такого не було, хоча до війни постійно заходило по 10+ тисяч доларів в місяць
до війни 12к $ < 400к uah,
а тепер 12к $ > 400к uah
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:27
J написав: Sain_повернувся написав: asti написав:
Забрал в ТАЗике очередную пайку синими,
завтра Кредо и Укргаз
))
а я завтра в кредо закривати всі рахунки, вже дістала їх служба безпеки. В кінці серпня закидав гроші на конвертаційний - заблокували рахунок. 2 тижні щось перевіряли - розблокували. Знову кинув, але вже сепом, що б було видно що від мене - знову блок. В цей понеділок та сама ситуація - поповнив - всі рахунки в блок. Вже набридло щоразу тижнями чекати перевірок що б використати свої кошти, і це при тому що я не новий клієнт, вже 2 роки на пакеті віп і раніше такого не було, хоча до війни постійно заходило по 10+ тисяч доларів в місяць
до війни 12к $ < 400к uah,
а тепер 12к $ > 400к uah
так суть в тому, що після початку війни через кредо макс було 180 тис грн на місяць. У мене основа інший банк і це планував юзати лише для конвертаційних (бо на початку у них був хорший курс, не те що зараз). Зараз блоки при будь-якому поповненні. В цьому місяці заблокували після заходу 1600 грн
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Додано: Чет 24 лис, 2022 22:30
Краще б інтернет банкінг нормальний запилили))
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asti
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:00
В Киеве наличие ЭЭ по 2-3 часа в день делают участие в клубе крайне проблематичным
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 01:01
И не только в клубе...
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