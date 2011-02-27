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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 05:03
Investor_K написав:
В Киеве наличие ЭЭ по 2-3 часа в день делают участие в клубе крайне проблематичным
це добре
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 06:53
Danik написав:
По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл.
На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.
Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:15
TDK написав: Danik написав:
По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл.
На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.
Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.
не у всьому, не перебільшуйте
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ScaryBee
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