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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 05:03

  Investor_K написав:В Киеве наличие ЭЭ по 2-3 часа в день делают участие в клубе крайне проблематичным

це добре
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 06:53

  Danik написав:По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл.
На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.


Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:15

  TDK написав:
  Danik написав:По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл.
На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.


Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.

не у всьому, не перебільшуйте
ScaryBee
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Повідомлень: 267
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