RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 05:03

  Investor_K написав:В Киеве наличие ЭЭ по 2-3 часа в день делают участие в клубе крайне проблематичным

це добре
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 27.06.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 06:53

  Danik написав:По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл.
На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.


Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.
TDK
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 28.10.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:15

  TDK написав:
  Danik написав:По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл.
На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.


Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.

не у всьому, не перебільшуйте
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 27.06.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... k-branches
Чергові відділення системно важливих банків
kuzmich
 
Повідомлень: 61
З нами з: 25.08.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:58

  kuzmich написав:https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/map-bank-branches
Чергові відділення системно важливих банків

Access denied
Error 16
bank.gov.ua :|
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 24.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:31

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... -11-22.pdf
Чергові відділення системно важливих банків
Київ 8-10 сторінки
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 27.06.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:58

Відкривав конверт-депо у відділенні Укргазбанка м Суми, а забрав вчора у відділенні Укргазбанка в м. Чернігів. Видали без проблем синіми купюрами, за попереднім заказом за день до видачи
Alexanderman
 
Повідомлень: 157
З нами з: 10.11.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:28

Сьогодні забирав у Кредо і Газі - віддали і там і там, але у Кредо усі новенькі дали, а у Газі половину старіх. Ну то таке...
Тепер проблема що далі з тим доляром робити - ракети летять, курс падає, заробітки вже не ті, а от ризики зросли.
Хто що думає?
asti
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 304305306307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51369
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3693)
25.11.2022 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.