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Danik написав:По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл. На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.
Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.
Danik написав:По Пивденному действительно все печально. Сделать заказ на выдачу валюты не могут. Только при наличии в кассе и до 1000 долл. На прошлой неделе когда узнавал условия предзаказа про такое ни слова.
Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.
Сьогодні забирав у Кредо і Газі - віддали і там і там, але у Кредо усі новенькі дали, а у Газі половину старіх. Ну то таке... Тепер проблема що далі з тим доляром робити - ракети летять, курс падає, заробітки вже не ті, а от ризики зросли. Хто що думає?