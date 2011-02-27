це добре
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 05:03
Додано: П'ят 25 лис, 2022 06:53
Південний. Київ, вул Саксаганського. Сьогодні забрав по замовленню 1338 Дол. Є навіть купюри 1 Дол. Відділення на генераторі. У всьому Києві світла нема, а у них є.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:15
не у всьому, не перебільшуйте
Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:55
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Чергові відділення системно важливих банків
Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:58
Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:31
Чергові відділення системно важливих банків
Київ 8-10 сторінки
Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:58
Відкривав конверт-депо у відділенні Укргазбанка м Суми, а забрав вчора у відділенні Укргазбанка в м. Чернігів. Видали без проблем синіми купюрами, за попереднім заказом за день до видачи
Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:28
Сьогодні забирав у Кредо і Газі - віддали і там і там, але у Кредо усі новенькі дали, а у Газі половину старіх. Ну то таке...
Тепер проблема що далі з тим доляром робити - ракети летять, курс падає, заробітки вже не ті, а от ризики зросли.
Хто що думає?
Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:24
Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:13
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
идеябанк - будьте внимательны! Отмена пролонгации строго в день окончания даты депо ни днем раньше ни днем позже звонком на горячую линию либо бумажку подписывать в отделении. На горячей линии сначала приняли заявку на отказ от пролонгации, потом полдня ждал смс о завершении депо, и нихрена, звоню 2-й раз на горячку, и уже отказались принимать заявку на отмену пролонгации, типа вы звоните не с "финансового номера", хотя этот номер давал при открытии конвертдепо.
При открытии конвертдепо в отделении не устанавливают вам финансовый номер, несмотря на то что смски о начисленных % на него приходят. От вас требуют либо установки Обанка либо ехать в отделение подтверждать номер.
Обанк у меня вообще заглючил на этапе регистрации и "надо делать запрос и удалять меня из программы".
В отделении, пока ехал, случился внеплановый блэкаут и пришлось срочно брать такси в другой конец города с поиском работающего отделения, любая пропущенная минута и депо лонгируется на 3 месяца сам после 18.00.
Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.
Забираю депо и идея досвидания
|