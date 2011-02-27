|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:32
Andrey2512 написав:
Думаю в кінці місяця ще на одне коло зайти у Приваті вже. Чи не варто? Боюсь, що потім не заберу
а шо так?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1131
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 498 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|51376
|
|
|5
|25365
|
|
|3
|6110
|