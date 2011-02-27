а шо так?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:32
Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Сьогодні у Глобусі забрав новенькими. Але - мав забрати ще позавчора. Блекаут не дозволив. І то сьогодні було віконце в 1 годину. Встиг. Хоча там була дуже велика пачка новенькими - поки взяв паузу. Краще синиця у руках ніж журавель у небі.
До речі - обміняв на гривню - нал має бути у запасі.
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