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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:32
Andrey2512 написав:
Думаю в кінці місяця ще на одне коло зайти у Приваті вже. Чи не варто? Боюсь, що потім не заберу
а шо так?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:08
asti написав:
Хто що думає?
Сьогодні у Глобусі забрав новенькими. Але - мав забрати ще позавчора. Блекаут не дозволив. І то сьогодні було віконце в 1 годину. Встиг. Хоча там була дуже велика пачка новенькими - поки взяв паузу. Краще синиця у руках ніж журавель у небі.
До речі - обміняв на гривню - нал має бути у запасі.
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Investor_K
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Додано: Суб 26 лис, 2022 05:22
Добавил колонку "Итоговый курс".
Раскрасил все три колонки курсов
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Додано: Суб 26 лис, 2022 07:58
Investor_K а як в Глобусі,замовляти треба? Через гарячку?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 10:36
kuzmich написав:
идеябанк - будьте внимательны!
Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.
Забираю депо и идея досвидания
Это же каким надо быть извращенцем, чтобы с ней связаться?
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Ромасик
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Додано: Суб 26 лис, 2022 13:10
Ромасик написав: kuzmich написав:
идеябанк - будьте внимательны!
Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.
Забираю депо и идея досвидания
Это же каким надо быть извращенцем, чтобы с ней связаться?
когда клуб только открывался по 50к, особо вариантов и не было, только отп, в который надо было еще депо в гривне занести и несколько еще сомнительных банок. Народ выше баулы с гривной поотносил во всякие глобусы, будинвесты и альфу
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kuzmich
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