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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 19:32

  Andrey2512 написав:Думаю в кінці місяця ще на одне коло зайти у Приваті вже. Чи не варто?
Боюсь, що потім не заберу
а шо так?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:Хто що думає?


Сьогодні у Глобусі забрав новенькими. Але - мав забрати ще позавчора. Блекаут не дозволив. І то сьогодні було віконце в 1 годину. Встиг. Хоча там була дуже велика пачка новенькими - поки взяв паузу. Краще синиця у руках ніж журавель у небі.
До речі - обміняв на гривню - нал має бути у запасі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 05:22

Добавил колонку "Итоговый курс".
Раскрасил все три колонки курсов
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 07:58

Investor_K а як в Глобусі,замовляти треба? Через гарячку?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:36

  kuzmich написав:идеябанк - будьте внимательны!

Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.
Забираю депо и идея досвидания

Это же каким надо быть извращенцем, чтобы с ней связаться? :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:10

  Ромасик написав:
  kuzmich написав:идеябанк - будьте внимательны!

Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.
Забираю депо и идея досвидания

Это же каким надо быть извращенцем, чтобы с ней связаться? :lol:

когда клуб только открывался по 50к, особо вариантов и не было, только отп, в который надо было еще депо в гривне занести и несколько еще сомнительных банок. Народ выше баулы с гривной поотносил во всякие глобусы, будинвесты и альфу
kuzmich
 
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