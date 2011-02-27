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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:46

  mustbe написав:Добавил колонку "Итоговый курс".
Раскрасил все три колонки курсов

Гарна таблиця стала.
Ще б добавить якимось чином ,,чорну мітку,, за хитрожопість банку від участників клЮбу. Для мене це Альфа з її отриманням депо примусово через дві неділі після закінчення. І ті 4 з центами долярів що наросли на 1350 дол і,,покращили,, в таблиці її ітоговий курс мені погоди не зроблять.
Отам по Ідеї колега жалується...
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:34

  mustbe написав:
  Ромасик написав:Какой-то у альянса мутный курс 36,91. И на сайте написано, и Саин выше писал

Открывал на этой неделе.
Курс - 36.93.
На сайте глупости написаны

відкривав в четвер собі і в пятницю дружині. Курс був 36,91, комісія 300 грн +50 за рахунок. За 2709 доларів списало 100289.16 з рахунку (300 грн включено в цю суму)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 19:28

в УБИБе заказывать валюту звонком на горячку за пару дней до?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 21:08

У конкорда какой сейчас курс? На прошлой недели забирал, говорили в отделении 38,2. В таблице 37,6
Игорь Алексеевич
 
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