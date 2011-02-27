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mustbe написав:Добавил колонку "Итоговый курс". Раскрасил все три колонки курсов
Гарна таблиця стала. Ще б добавить якимось чином ,,чорну мітку,, за хитрожопість банку від участників клЮбу. Для мене це Альфа з її отриманням депо примусово через дві неділі після закінчення. І ті 4 з центами долярів що наросли на 1350 дол і,,покращили,, в таблиці її ітоговий курс мені погоди не зроблять. Отам по Ідеї колега жалується...
kuzmich написав:идеябанк - будьте внимательны! Отмена пролонгации строго в день окончания даты депо ни днем раньше ни днем позже звонком на горячую линию либо бумажку подписывать в отделении. На горячей линии сначала приняли заявку на отказ от пролонгации, потом полдня ждал смс о завершении депо, и нихрена, звоню 2-й раз на горячку, и уже отказались принимать заявку на отмену пролонгации, типа вы звоните не с "финансового номера", хотя этот номер давал при открытии конвертдепо. При открытии конвертдепо в отделении не устанавливают вам финансовый номер, несмотря на то что смски о начисленных % на него приходят. От вас требуют либо установки Обанка либо ехать в отделение подтверждать номер. Обанк у меня вообще заглючил на этапе регистрации и "надо делать запрос и удалять меня из программы". В отделении, пока ехал, случился внеплановый блэкаут и пришлось срочно брать такси в другой конец города с поиском работающего отделения, любая пропущенная минута и депо лонгируется на 3 месяца сам после 18.00.
Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута. Забираю депо и идея досвидания
Выдали депо, только половина бумажек оказались в ужастном состоянии, часть меченые с печатями, пару постиранных, еще несколько 96г затертые настолько, что еле можно сказать что это доллар, и еще заляпанные синей краской. Вернул 6 бумажек кассирше назад, та со скрипом поменяла на другие в немного лучшем состоянии