kuzmich написав:

идеябанк - будьте внимательны! Отмена пролонгации строго в день окончания даты депо ни днем раньше ни днем позже звонком на горячую линию либо бумажку подписывать в отделении. На горячей линии сначала приняли заявку на отказ от пролонгации, потом полдня ждал смс о завершении депо, и нихрена, звоню 2-й раз на горячку, и уже отказались принимать заявку на отмену пролонгации, типа вы звоните не с "финансового номера", хотя этот номер давал при открытии конвертдепо.При открытии конвертдепо в отделении не устанавливают вам финансовый номер, несмотря на то что смски о начисленных % на него приходят. От вас требуют либо установки Обанка либо ехать в отделение подтверждать номер.Обанк у меня вообще заглючил на этапе регистрации и "надо делать запрос и удалять меня из программы".В отделении, пока ехал, случился внеплановый блэкаут и пришлось срочно брать такси в другой конец города с поиском работающего отделения, любая пропущенная минута и депо лонгируется на 3 месяца сам после 18.00.Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.Забираю депо и идея досвидания