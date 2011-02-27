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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:46

  mustbe написав:Добавил колонку "Итоговый курс".
Раскрасил все три колонки курсов

Гарна таблиця стала.
Ще б добавить якимось чином ,,чорну мітку,, за хитрожопість банку від участників клЮбу. Для мене це Альфа з її отриманням депо примусово через дві неділі після закінчення. І ті 4 з центами долярів що наросли на 1350 дол і,,покращили,, в таблиці її ітоговий курс мені погоди не зроблять.
Отам по Ідеї колега жалується...
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:34

  mustbe написав:
  Ромасик написав:Какой-то у альянса мутный курс 36,91. И на сайте написано, и Саин выше писал

Открывал на этой неделе.
Курс - 36.93.
На сайте глупости написаны

відкривав в четвер собі і в пятницю дружині. Курс був 36,91, комісія 300 грн +50 за рахунок. За 2709 доларів списало 100289.16 з рахунку (300 грн включено в цю суму)
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 19:28

в УБИБе заказывать валюту звонком на горячку за пару дней до?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 21:08

У конкорда какой сейчас курс? На прошлой недели забирал, говорили в отделении 38,2. В таблице 37,6
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:55

  emeta написав:в УБИБе заказывать валюту звонком на горячку за пару дней до?

Мне в отделении били себя пяткой в грудь, что сами будут готовы на день окончания депо.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 11:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Нагадайте будь-ласка як відкрити конверт депо через райф онлайн, а то раніше відкривав, а зараз щось лижі не їдуть. Дякую!
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 11:29

  Sirchyk написав:Нагадайте будь-ласка як відкрити конверт депо через райф онлайн, а то раніше відкривав, а зараз щось лижі не їдуть. Дякую!

https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:20

Господа кто размещался в ПроКредит дайте отзыв по открытию и получению $ по завершению депо
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:14

  kuzmich написав:идеябанк - будьте внимательны! Отмена пролонгации строго в день окончания даты депо ни днем раньше ни днем позже звонком на горячую линию либо бумажку подписывать в отделении. На горячей линии сначала приняли заявку на отказ от пролонгации, потом полдня ждал смс о завершении депо, и нихрена, звоню 2-й раз на горячку, и уже отказались принимать заявку на отмену пролонгации, типа вы звоните не с "финансового номера", хотя этот номер давал при открытии конвертдепо.
При открытии конвертдепо в отделении не устанавливают вам финансовый номер, несмотря на то что смски о начисленных % на него приходят. От вас требуют либо установки Обанка либо ехать в отделение подтверждать номер.
Обанк у меня вообще заглючил на этапе регистрации и "надо делать запрос и удалять меня из программы".
В отделении, пока ехал, случился внеплановый блэкаут и пришлось срочно брать такси в другой конец города с поиском работающего отделения, любая пропущенная минута и депо лонгируется на 3 месяца сам после 18.00.

Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.
Забираю депо и идея досвидания

Выдали депо, только половина бумажек оказались в ужастном состоянии, часть меченые с печатями, пару постиранных, еще несколько 96г затертые настолько, что еле можно сказать что это доллар, и еще заляпанные синей краской. Вернул 6 бумажек кассирше назад, та со скрипом поменяла на другие в немного лучшем состоянии
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:26

  SergIN написав:Господа кто размещался в ПроКредит дайте отзыв по открытию и получению $ по завершению депо


Все Ок.
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