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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 лис, 2022 18:22
flysoulfly написав:
а шо так?
Світла не буде в країні. Якщо коротко )
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Andrey2512
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