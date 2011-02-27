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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:59

  Investor_K написав:
  SergIN написав:Господа кто размещался в ПроКредит дайте отзыв по открытию и получению $ по завершению депо


Все Ок.


Прокредит чОткий банчик
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:Прокредит чОткий банчик

По нашей информации в Вашем городе нет филиалов ПроКредит Банка.
Ближайшие филиалы этого банка расположены в следующих городах:

Киев (~136км) 6 филиалов
Львов (~334км) 1 филиалов
Одесса (~449км) 1 филиалов
рецепт четкости , чем меньше отделений - тем лучше
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:18

  kuzmich написав:Выдали депо, только половина бумажек оказались в ужастном состоянии, часть меченые с печатями, пару постиранных, еще несколько 96г затертые настолько, что еле можно сказать что это доллар, и еще заляпанные синей краской. Вернул 6 бумажек кассирше назад, та со скрипом поменяла на другие в немного лучшем состоянии

Скажіть у якому відділенні таке відбувається?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:19

  Investor_K написав:
  asti написав:Хто що думає?


Сьогодні у Глобусі забрав новенькими. Але - мав забрати ще позавчора. Блекаут не дозволив. І то сьогодні було віконце в 1 годину. Встиг. Хоча там була дуже велика пачка новенькими - поки взяв паузу. Краще синиця у руках ніж журавель у небі.
До речі - обміняв на гривню - нал має бути у запасі.

То що по глобусу? Замовляти треба?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я не замовляв. Просто я їх і так кожного дня задрочую
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В октябре забирал доллары с Укргазбанка, курс вышел 37.17. Сейчас думаю вот, а не открыть ли в Привате? Выходит 37.45, согласно таблице?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:42

  Investor_K написав:Я не замовляв. Просто я їх і так кожного дня задрочую

живете неподалік, чи спецом їздите порозважитися?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:53

  novichok написав:
  Investor_K написав:Я не замовляв. Просто я їх і так кожного дня задрочую

живете неподалік, чи спецом їздите порозважитися?

Маю багато хвилин у пакеті. )
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Получал сегодня в А Банке в Харькове, Монобансковский депозит)
Таких очередей я не видел давно) все массово снимают валюту.
Денег типа у людей нет, а меняют все и стар и млад)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:49

  Shummi написав:Получал сегодня в А Банке в Харькове, Монобансковский депозит)
Таких очередей я не видел давно) все массово снимают валюту.
Денег типа у людей нет, а меняют все и стар и млад)))

Та не валюту вони знімають - пішли масові виплати від ООН - ось нужденні і намагаються отримати свої кревні
Alien
 
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