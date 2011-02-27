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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:06

  Goodman написав:
  cohan написав:Прокредит чОткий банчик

По нашей информации в Вашем городе нет филиалов ПроКредит Банка.
Ближайшие филиалы этого банка расположены в следующих городах:

Киев (~136км) 6 филиалов
Львов (~334км) 1 филиалов
Одесса (~449км) 1 филиалов
рецепт четкости , чем меньше отделений - тем лучше


Вы б еще КредитВест вспомнили :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Alien Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите( Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил)
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:22

  Alien написав:Та не валюту вони знімають - пішли масові виплати від ООН - ось нужденні і намагаються отримати свої кревні


Що за виплати?
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