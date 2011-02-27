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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:06

  Goodman написав:
  cohan написав:Прокредит чОткий банчик

По нашей информации в Вашем городе нет филиалов ПроКредит Банка.
Ближайшие филиалы этого банка расположены в следующих городах:

Киев (~136км) 6 филиалов
Львов (~334км) 1 филиалов
Одесса (~449км) 1 филиалов
рецепт четкости , чем меньше отделений - тем лучше


Вы б еще КредитВест вспомнили :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:12

Alien Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите( Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:22

  Alien написав:Та не валюту вони знімають - пішли масові виплати від ООН - ось нужденні і намагаються отримати свої кревні


Що за виплати?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:49

  Shummi написав:Alien Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите( Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил)

Я теж стояв з годину два тижні тому (адже моня почав приймати на конвертаційні набагато раніше ніж в кінці серпня) і з трьох десятків людей у черзі лише я один був за вкладом моні - усі решта отримували оонівську допомогу. І допомога продовжує надходити - знайомому сьогодні зайшла. Тому думаю що у значній частині України у черзі співвідношення вкладників і отримувачів допомоги усе ще не на користь перших. Втім безумовно у кожного регіону є своя особливість - у моєму місті ну просто дуже багато переселенців - тому і багато отримувачів допомоги. У Харкові думаю власне переселенців значно менше а тому пропорція у цьому місті може бути зворотня. Вибачаюсь якщо мій допис так сильно вас образив - так я дійсно не врахував з якого ви міста і що ваші містяни від ООН отримують допомогу в основному в інших регіонах.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:52

  V2 написав:
  Alien написав:Та не валюту вони знімають - пішли масові виплати від ООН - ось нужденні і намагаються отримати свої кревні


Що за виплати?

2220 грн. від ООН по заявках що подавались в середині літа інвалідами пенсіонерами переселенцями та ін. пільговими категоріями населення
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:55

Alien
Дякую!
Знайомий пенсіонер теж подавався, але виплат ніяких не отримував ...
V2
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 23:48

  Alien написав:
  Shummi написав:Получал сегодня в А Банке в Харькове, Монобансковский депозит)
Таких очередей я не видел давно) все массово снимают валюту.
Денег типа у людей нет, а меняют все и стар и млад)))

Та не валюту вони знімають - пішли масові виплати від ООН
в каком смысле -"пошли массовые" ? - а всьо лето/осень какие были?
это они же продолжаются или новые какие-то ?
...Я видел эти очереди : клубному движению поперьок
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 01:38

  Shummi написав:Alien Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите(
Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны :) У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 02:11

  flysoulfly написав:а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны :) У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно

Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
moveton
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