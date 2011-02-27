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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 лис, 2022 22:06
Goodman написав: cohan написав:
Прокредит чОткий банчик
По нашей информации в Вашем городе нет филиалов ПроКредит Банка.
Ближайшие филиалы этого банка расположены в следующих городах:
Киев (~136км) 6 филиалов
Львов (~334км) 1 филиалов
Одесса (~449км) 1 филиалов
рецепт четкости , чем меньше отделений - тем лучше
Вы б еще КредитВест вспомнили
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Додано: Вів 29 лис, 2022 22:12
Alien Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите( Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил)
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Shummi
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Додано: Вів 29 лис, 2022 22:22
Alien написав:
Та не валюту вони знімають - пішли масові виплати від ООН - ось нужденні і намагаються отримати свої кревні
Що за виплати?
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Додано: Вів 29 лис, 2022 22:49
Shummi написав:Alien
Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите( Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил)
Я теж стояв з годину два тижні тому (адже моня почав приймати на конвертаційні набагато раніше ніж в кінці серпня) і з трьох десятків людей у черзі лише я один був за вкладом моні - усі решта отримували оонівську допомогу. І допомога продовжує надходити - знайомому сьогодні зайшла. Тому думаю що у значній частині України у черзі співвідношення вкладників і отримувачів допомоги усе ще не на користь перших. Втім безумовно у кожного регіону є своя особливість - у моєму місті ну просто дуже багато переселенців - тому і багато отримувачів допомоги. У Харкові думаю власне переселенців значно менше а тому пропорція у цьому місті може бути зворотня. Вибачаюсь якщо мій допис так сильно вас образив - так я дійсно не врахував з якого ви міста і що ваші містяни від ООН отримують допомогу в основному в інших регіонах.
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Alien
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Додано: Вів 29 лис, 2022 22:52
V2 написав: Alien написав:
Та не валюту вони знімають - пішли масові виплати від ООН - ось нужденні і намагаються отримати свої кревні
Що за виплати?
2220 грн. від ООН по заявках що подавались в середині літа інвалідами пенсіонерами переселенцями та ін. пільговими категоріями населення
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Alien
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Додано: Вів 29 лис, 2022 22:55
Alien
Дякую!
Знайомий пенсіонер теж подавався, але виплат ніяких не отримував ...
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V2
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Додано: Вів 29 лис, 2022 23:48
Alien написав: Shummi написав:
Получал сегодня в А Банке в Харькове, Монобансковский депозит)
Таких очередей я не видел давно) все массово снимают валюту.
Денег типа у людей нет, а меняют все и стар и млад)))
Та не валюту вони знімають - пішли масові виплати від ООН
в каком смысле -"пошли массовые" ? - а всьо лето/осень какие были?
это они же продолжаются или новые какие-то ?
...Я видел эти очереди : клубному движению поперьок
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 лис, 2022 01:38
Shummi написав:Alien
Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите(
Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны
У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно
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Додано: Сер 30 лис, 2022 02:11
flysoulfly написав:
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны
У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно
Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
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moveton
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Додано: Сер 30 лис, 2022 03:16
Игорь Алексеевич написав:
с? На прошлой недели забирал, говорили в отделении 38,2. В таблице 37,6
А как Вы снимали? С комиссией?
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alter
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