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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 лис, 2022 08:12
moveton написав: flysoulfly написав:
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны
У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно
Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
Моня 37.4406
примат 37.4532
аж на 32грн выгоднее с 2600$ зато у примата отделений на каждом углу. Ну и далеко не все клиенты котобанки
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:10
moveton написав: flysoulfly написав:
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны
У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно
Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
Ви прикалуєтесь? Різниця між приватом і монєю в одну копійку на доларі і чому ж я буду потім бігать по абанкам за моніними долярами? Чи дадуть, чи будуть морозитись- з чужого банку депозит. Ще й абанка витерте дрантя підсовує. В приваті замовив в тирнеті на конкретний день, прийшов на 14 годину й забрав новими синенькими долларами. Аби світло було, й не було тривоги.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:53
Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:58
Пивденний вернули всю сумму. Без возможности предзаказа, возврат депо, как игра в лотерею.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:59
Danik написав:
Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
Можно не звонить, а просто в приложении нажать кнопку «закрыть». Эффект тот же. Насчет снятия в кассе, может зависит от отделения, но в моем отделении кассир послала к менеджеру за квитанцией.
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