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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:12

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны :) У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно

Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.

Моня 37.4406
примат 37.4532

аж на 32грн выгоднее с 2600$ зато у примата отделений на каждом углу. Ну и далеко не все клиенты котобанки
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:10

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны :) У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно

Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.

Ви прикалуєтесь? Різниця між приватом і монєю в одну копійку на доларі і чому ж я буду потім бігать по абанкам за моніними долярами? Чи дадуть, чи будуть морозитись- з чужого банку депозит. Ще й абанка витерте дрантя підсовує. В приваті замовив в тирнеті на конкретний день, прийшов на 14 годину й забрав новими синенькими долларами. Аби світло було, й не було тривоги.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:58

Пивденний вернули всю сумму. Без возможности предзаказа, возврат депо, как игра в лотерею.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:59

  Danik написав:Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.

Можно не звонить, а просто в приложении нажать кнопку «закрыть». Эффект тот же. Насчет снятия в кассе, может зависит от отделения, но в моем отделении кассир послала к менеджеру за квитанцией.
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