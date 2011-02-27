RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:12

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны :) У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно

Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.

Моня 37.4406
примат 37.4532

аж на 32грн выгоднее с 2600$ зато у примата отделений на каждом углу. Ну и далеко не все клиенты котобанки
kuzmich
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.08.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:10

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны :) У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно

Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.

Ви прикалуєтесь? Різниця між приватом і монєю в одну копійку на доларі і чому ж я буду потім бігать по абанкам за моніними долярами? Чи дадуть, чи будуть морозитись- з чужого банку депозит. Ще й абанка витерте дрантя підсовує. В приваті замовив в тирнеті на конкретний день, прийшов на 14 годину й забрав новими синенькими долларами. Аби світло було, й не було тривоги.
alex lem
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
Danik
 
Повідомлень: 515
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:58

Пивденний вернули всю сумму. Без возможности предзаказа, возврат депо, как игра в лотерею.
Danik
 
Повідомлень: 515
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:59

  Danik написав:Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.

Можно не звонить, а просто в приложении нажать кнопку «закрыть». Эффект тот же. Насчет снятия в кассе, может зависит от отделения, но в моем отделении кассир послала к менеджеру за квитанцией.
Oktawa
 
Повідомлень: 505
З нами з: 08.11.17
Подякував: 480 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:11

  flysoulfly написав:
  Shummi написав:Alien Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите(
Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны :) У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно

Все відносно. Наприклад якщо у всіх банках "де дешевше" у тому місяці було вже розміщено по "марусин поясок", а кошти ще були то моня був як знахідка. До того ж люди конвертували там ще й ойро - ним не усі банки бавились, і курс влітку був набагато приємніший ніж наразі. Тому особисто я співпрацею з котобандою лишився задоволений. Щоправда зараз коли пайку до сотні підняли до моні звісно вже не заношу, лише забираю - на вівторок замовив останні ойро
Alien
 
Повідомлень: 908
З нами з: 12.01.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:24

cohan А что не так, отличный немецкий банк, если вы в Киеве, а не в зажопинске, норм вариант
SergIN
 
Повідомлень: 27
З нами з: 27.09.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  SergIN написав:cohan А что не так, отличный немецкий банк, если вы в Киеве, а не в зажопинске, норм вариант


Так. Працюю з ними.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8091
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:20

mustbe Е можу її знайти? :(
dcagro
 
Повідомлень: 17
З нами з: 22.10.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 309310311312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dcagro і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51673
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25385
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.