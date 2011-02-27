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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 лис, 2022 08:12
moveton написав: flysoulfly написав:
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны
У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно
Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
Моня 37.4406
примат 37.4532
аж на 32грн выгоднее с 2600$ зато у примата отделений на каждом углу. Ну и далеко не все клиенты котобанки
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:10
moveton написав: flysoulfly написав:
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны
У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно
Если это самые первые фаны, то нет. Первый день было довольно дёшево. Только потом Моня сообразил, что можно постричь и посильнее. Да и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
Ви прикалуєтесь? Різниця між приватом і монєю в одну копійку на доларі і чому ж я буду потім бігать по абанкам за моніними долярами? Чи дадуть, чи будуть морозитись- з чужого банку депозит. Ще й абанка витерте дрантя підсовує. В приваті замовив в тирнеті на конкретний день, прийшов на 14 годину й забрав новими синенькими долларами. Аби світло було, й не було тривоги.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:53
Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:58
Пивденний вернули всю сумму. Без возможности предзаказа, возврат депо, как игра в лотерею.
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Danik
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:59
Danik написав:
Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
Можно не звонить, а просто в приложении нажать кнопку «закрыть». Эффект тот же. Насчет снятия в кассе, может зависит от отделения, но в моем отделении кассир послала к менеджеру за квитанцией.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:11
flysoulfly написав: Shummi написав:Alien
Ну я стоял в очереди час, вы мне говорите(
Все стояли снимали 1300 свою, первую августовскую, которую Моно разрешил
а ведь по сильно конскому прайсу покупали впопыхах тогда котобанкофаны
У конкурентов было дешевле. Но не стильномодномолодьожно
Все відносно. Наприклад якщо у всіх банках "де дешевше" у тому місяці було вже розміщено по "марусин поясок", а кошти ще були то моня був як знахідка. До того ж люди конвертували там ще й ойро - ним не усі банки бавились, і курс влітку був набагато приємніший ніж наразі. Тому особисто я співпрацею з котобандою лишився задоволений. Щоправда зараз коли пайку до сотні підняли до моні звісно вже не заношу, лише забираю - на вівторок замовив останні ойро
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:24
cohan А что не так, отличный немецкий банк, если вы в Киеве, а не в зажопинске, норм вариант
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SergIN
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:51
SergIN написав:
cohan А что не так, отличный немецкий банк, если вы в Киеве, а не в зажопинске, норм вариант
Так. Працюю з ними.
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Investor_K
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:20
mustbe
НЕ можу її знайти?
Востаннє редагувалось dcagro
в Сер 30 лис, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:37
Oktawa написав: Danik написав:
Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
Можно не звонить, а просто в приложении нажать кнопку «закрыть». Эффект тот же. Насчет снятия в кассе, может зависит от отделения, но в моем отделении кассир послала к менеджеру за квитанцией.
подтверждаю, менеджер печатает квитанцию для выдачи со счета, пришлось высиживать очередь, кассирша наотрез отказалась выдавать бакс с карты без бумажки от менеджера, пластик вообще не понадобился. У кого обанк не установлен, номер может быть не подтвержден как финансовый и на горячей не примут от вас звонок
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