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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 лис, 2022 16:39
moveton написав:
и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
ломятся , как минимум потому, что отделения Привата чуть ли не в каждом пгт.
Ничьо. Паддажждьом фирмовые кото-банкоматы. И с крипто-продажей. На каждом углу.
И вообще...
когда уже взамен таки морально устаревающим конвертдепо_100К введут гарантированные государством какиенить щщиткоендепо ?
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:08
alter написав: Игорь Алексеевич написав:
с? На прошлой недели забирал, говорили в отделении 38,2. В таблице 37,6
А как Вы снимали? С комиссией?
Без комиссии
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:12
Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку. Заранее ничего не заказывал.
А кто то постоянно на ветке писал, что хрен получу.
По конверт. пока у меня в лидерах Аккорд. 10 мин. в отделении на оформление и 5 мин на снятие. И все операции 0000 проблем.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:23
Игорь Алексеевич написав:
Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку. Заранее ничего не заказывал.
А кто то постоянно на ветке писал, что хрен получу.
да, причем, это писали фаны безгеморных ФридомФайнэнс, Альфы, Мони_через_Ломбард, живеевсехживых_РусскогоСтандарта и S/M-клуба_ПУМБ.
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