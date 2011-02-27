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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:39

  moveton написав: и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
ломятся , как минимум потому, что отделения Привата чуть ли не в каждом пгт.

Ничьо. Паддажждьом фирмовые кото-банкоматы. И с крипто-продажей. На каждом углу.

И вообще...
когда уже взамен таки морально устаревающим конвертдепо_100К введут гарантированные государством какиенить щщиткоендепо ?
flysoulfly
 
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  alter написав:
  Игорь Алексеевич написав:с? На прошлой недели забирал, говорили в отделении 38,2. В таблице 37,6

А как Вы снимали? С комиссией?

Без комиссии
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:12

Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку. Заранее ничего не заказывал.
А кто то постоянно на ветке писал, что хрен получу.
По конверт. пока у меня в лидерах Аккорд. 10 мин. в отделении на оформление и 5 мин на снятие. И все операции 0000 проблем.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:23

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку. Заранее ничего не заказывал.
А кто то постоянно на ветке писал, что хрен получу.
да, причем, это писали фаны безгеморных ФридомФайнэнс, Альфы, Мони_через_Ломбард, живеевсехживых_РусскогоСтандарта и S/M-клуба_ПУМБ.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:39

Аваль - куча пенсионеров стоят в кассу
ПУМБ - очередь в кассу, каждому по минуте рассказывают про нумизматические монеты НБУ на военную тематику, многие изьявляют желание прикупить и начинается все по новой - дайте паспорт, деньги, оформление квитанций для вывоза этих монет зарубеж
J
 
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