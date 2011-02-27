RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:39

  moveton написав: и сейчас, если только на прайс смотреть, Моня выигрывает у, например, Привата, а в Приват всё равно почем-то многие ломятся.
ломятся , как минимум потому, что отделения Привата чуть ли не в каждом пгт.

Ничьо. Паддажждьом фирмовые кото-банкоматы. И с крипто-продажей. На каждом углу.

И вообще...
когда уже взамен таки морально устаревающим конвертдепо_100К введут гарантированные государством какиенить щщиткоендепо ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 13.01.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:08

  alter написав:
  Игорь Алексеевич написав:с? На прошлой недели забирал, говорили в отделении 38,2. В таблице 37,6

А как Вы снимали? С комиссией?

Без комиссии
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6033
З нами з: 13.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:12

Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку. Заранее ничего не заказывал.
А кто то постоянно на ветке писал, что хрен получу.
По конверт. пока у меня в лидерах Аккорд. 10 мин. в отделении на оформление и 5 мин на снятие. И все операции 0000 проблем.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6033
З нами з: 13.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:23

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку. Заранее ничего не заказывал.
А кто то постоянно на ветке писал, что хрен получу.
да, причем, это писали фаны безгеморных ФридомФайнэнс, Альфы, Мони_через_Ломбард, живеевсехживых_РусскогоСтандарта и S/M-клуба_ПУМБ.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 13.01.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:39

Аваль - куча пенсионеров стоят в кассу
ПУМБ - очередь в кассу, каждому по минуте рассказывают про нумизматические монеты НБУ на военную тематику, многие изьявляют желание прикупить и начинается все по новой - дайте паспорт, деньги, оформление квитанций для вывоза этих монет зарубеж
J
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:10

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку.

Згоден з вами. Якщо приват чи Райф дає нові сині, то вони різних серій бувають перемішані. А в аккорді просто з нової пачки касир відраховує скільки треба папірців. Прямі поставки ,,оттюда?,, :D
alex lem
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:21

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку.

Згоден з вами. Якщо приват чи Райф дає нові сині, то вони різних серій бувають перемішані. А в аккорді просто з нової пачки касир відраховує скільки треба папірців. Прямі поставки ,,оттюда?,, :D
тююю...

100%

Й бачив інкасаторські машини з лого Акорда, що потім розвозили по інших банках.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 13.01.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:36

  J написав:Аваль - куча пенсионеров стоят в кассу
ПУМБ - очередь в кассу, каждому по минуте рассказывают про нумизматические монеты НБУ на военную тематику, многие изьявляют желание прикупить и начинается все по новой - дайте паспорт, деньги, оформление квитанций для вывоза этих монет зарубеж

Незнаю як ви, а я прийшов у відділення сказав що робив замовлення валюти і мені призначено на конкретну годину і мене провели до каси без черги.. p.s.Аваль
Hamster
 
Повідомлень: 34
З нами з: 12.02.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:08

  Danik написав:Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.

А через приложение автопролонгация не отменяется ? Раньше помню можно было в веббанкинге идеи отменять пролонгацию и выводить деньги с депозита на идеевскую карту.
lara_08
 
Повідомлень: 495
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 310311312313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ustinovse і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51684
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2036)
30.11.2022 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron