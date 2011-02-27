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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:51

  Hamster написав:
  J написав:Аваль - куча пенсионеров стоят в кассу
ПУМБ - очередь в кассу, каждому по минуте рассказывают про нумизматические монеты НБУ на военную тематику, многие изьявляют желание прикупить и начинается все по новой - дайте паспорт, деньги, оформление квитанций для вывоза этих монет зарубеж

Незнаю як ви, а я прийшов у відділення сказав що робив замовлення валюти і мені призначено на конкретну годину і мене провели до каси без черги.. p.s.Аваль


как повезет: где-то могут провести
а где могут провести не до кассы, а до конца черги в кассу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

особенно когда в черзи такие же с "мне назначено"
cohan
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