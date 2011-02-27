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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:51

  Hamster написав:
  J написав:Аваль - куча пенсионеров стоят в кассу
ПУМБ - очередь в кассу, каждому по минуте рассказывают про нумизматические монеты НБУ на военную тематику, многие изьявляют желание прикупить и начинается все по новой - дайте паспорт, деньги, оформление квитанций для вывоза этих монет зарубеж

Незнаю як ви, а я прийшов у відділення сказав що робив замовлення валюти і мені призначено на конкретну годину і мене провели до каси без черги.. p.s.Аваль


как повезет: где-то могут провести
а где могут провести не до кассы, а до конца черги в кассу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

особенно когда в черзи такие же с "мне назначено"
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 05:24

  lara_08 написав:
  Danik написав:Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.

А через приложение автопролонгация не отменяется ? Раньше помню можно было в веббанкинге идеи отменять пролонгацию и выводить деньги с депозита на идеевскую карту.

О Банк - отменилось
О Банк 2.0 - не было кнопки "закрыть депозит"
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 08:55

  lara_08 написав:
  Danik написав:Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.

А через приложение автопролонгация не отменяется ? Раньше помню можно было в веббанкинге идеи отменять пролонгацию и выводить деньги с депозита на идеевскую карту.

Я с идеей первый раз сотрудничаю. Всех тонкостей их мобильного приложения не знаю.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:37

Південний

Південний по нових депо ставка знижена з 0,5 на 0,01 Треба внести сміни в таблицю.
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:40

Агропросперіс видав синіми по порядку. Черг немає. Рекомендую.

Укргаз також видав синіми по порядку. Трохи є черги. Працює генератор. Також рекомендую.
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:48

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку.

Згоден з вами. Якщо приват чи Райф дає нові сині, то вони різних серій бувають перемішані. А в аккорді просто з нової пачки касир відраховує скільки треба папірців. Прямі поставки ,,оттюда?,, :D

а я не згоден , з 4 депо два видали світлозеленими )
lamal
 
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