|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:51
Hamster написав: J написав:
Аваль - куча пенсионеров стоят в кассу
ПУМБ - очередь в кассу, каждому по минуте рассказывают про нумизматические монеты НБУ на военную тематику, многие изьявляют желание прикупить и начинается все по новой - дайте паспорт, деньги, оформление квитанций для вывоза этих монет зарубеж
Незнаю як ви, а я прийшов у відділення сказав що робив замовлення валюти і мені призначено на конкретну годину і мене провели до каси без черги.. p.s.Аваль
как повезет: где-то могут провести
а где могут провести не до кассы, а до конца черги в кассу
особенно когда в черзи такие же с "мне назначено"
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4809
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 05:24
lara_08 написав: Danik написав:
Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
А через приложение автопролонгация не отменяется ? Раньше помню можно было в веббанкинге идеи отменять пролонгацию и выводить деньги с депозита на идеевскую карту.
О Банк - отменилось
О Банк 2.0 - не было кнопки "закрыть депозит"
-
J
-
-
- Повідомлень: 5513
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 08:55
lara_08 написав: Danik написав:
Идея - в день окончания депозита звоним на горячку и отключаем автопролонгацию. Деньги падают на карту. По умолчанию на долларовой карте установлен лимит на выдачу в 20 тыс. грн. Звоним опять на горячку или подымаем сами через приложение. После всего этого идем в кассу.
А через приложение автопролонгация не отменяется ? Раньше помню можно было в веббанкинге идеи отменять пролонгацию и выводить деньги с депозита на идеевскую карту.
Я с идеей первый раз сотрудничаю. Всех тонкостей их мобильного приложения не знаю.
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2105 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 09:37
Південний по нових депо ставка знижена з 0,5 на 0,01 Треба внести сміни в таблицю.
-
Vial
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 15.09.08
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 09:40
Агропросперіс видав синіми по порядку. Черг немає. Рекомендую.
Укргаз також видав синіми по порядку. Трохи є черги. Працює генератор. Також рекомендую.
-
Vial
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 15.09.08
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 09:48
alex lem написав: Игорь Алексеевич написав:
Аккорд.
Получил второй паёк с начало Акции. Выдали синими по порядку.
Згоден з вами. Якщо приват чи Райф дає нові сині, то вони різних серій бувають перемішані. А в аккорді просто з нової пачки касир відраховує скільки треба папірців. Прямі поставки ,,оттюда?,,
а я не згоден , з 4 депо два видали світлозеленими )
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 09:59
Vial написав:
Агропросперіс видав синіми по порядку. Черг немає. Рекомендую.
Укргаз також видав синіми по порядку. Трохи є черги. Працює генератор. Також рекомендую.
Яке віддідення?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8092
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:40
Скажите, а, в целом, в Киеве сейчас есть банки, где проблемно или со сложностями снять социальный доллар?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:53
Два банка - Південний і Райф без замовлення віддали соціяльні пайки за той і вже за цей місяць.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|51690
|
|
|5
|25393
|
|
|3
|6142
|
|