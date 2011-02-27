|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 гру, 2022 11:11
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
в райфаззене через чат заказываете валюту на отделение с генератором, на сайте НБУ можно найти, вам назначают встречу на время. В отделении говорите что у вас встреча и вас ведут в кассу без очередей
Додано: Чет 01 гру, 2022 11:11
Для цього є зафіксовані дані в яких вказаний час і номер назначеної зустрічі. Наскільки розумію на один і той же час їх не назначають десятками... по крайній мірі і мене і дружину прийняли без черги в зазначений час при чому в різних відділеннях. Можливо просто пощастило, але нехай так і буде далі))
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:50
Додано: Чет 01 гру, 2022 15:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Идею вносите в черный в список, забрал второй и последний депо, ситуация повторилась, как и с первым депо, из 13 бумажек только 4 дали нормальными, остальные купюры словно на помойке взяли - все с метками, затертые, заломленные сотни раз и с пятнами краски.
Остальные купюры буквально вырывал с мясом из кассира бумажками среднего качества, пришлось повышать голос и ругаться на все отделение, последнюю сотку уже насыпали грудой из 10$. Умоляли забрать гривной или прийти "завтра" поменять выданные купюры. Специально заказал на отделение в Киеве, чтоб хоть в столице может быть нормальными деньгами дали. Самый худший банк из клуба, позорище Польши. До этого прошел газ, а-банк, кредо, райф - вообще никаких проблем все четко и никаких говняных купюр
Додано: Чет 01 гру, 2022 15:36
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|