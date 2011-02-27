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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 11:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в райфаззене через чат заказываете валюту на отделение с генератором, на сайте НБУ можно найти, вам назначают встречу на время. В отделении говорите что у вас встреча и вас ведут в кассу без очередей
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 11:11

  cohan написав:
  Hamster написав:
  J написав:Аваль - куча пенсионеров стоят в кассу
ПУМБ - очередь в кассу, каждому по минуте рассказывают про нумизматические монеты НБУ на военную тематику, многие изьявляют желание прикупить и начинается все по новой - дайте паспорт, деньги, оформление квитанций для вывоза этих монет зарубеж

Незнаю як ви, а я прийшов у відділення сказав що робив замовлення валюти і мені призначено на конкретну годину і мене провели до каси без черги.. p.s.Аваль


как повезет: где-то могут провести
а где могут провести не до кассы, а до конца черги в кассу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

особенно когда в черзи такие же с "мне назначено"

Для цього є зафіксовані дані в яких вказаний час і номер назначеної зустрічі. Наскільки розумію на один і той же час їх не назначають десятками... по крайній мірі і мене і дружину прийняли без черги в зазначений час при чому в різних відділеннях. Можливо просто пощастило, але нехай так і буде далі))
Hamster
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:50

  alex lem написав:Два банка - Південний і Райф без замовлення віддали соціяльні пайки за той і вже за цей місяць.
Теж саме, але ще й Кредо і з замовленням!
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Идею вносите в черный в список, забрал второй и последний депо, ситуация повторилась, как и с первым депо, из 13 бумажек только 4 дали нормальными, остальные купюры словно на помойке взяли - все с метками, затертые, заломленные сотни раз и с пятнами краски.
Остальные купюры буквально вырывал с мясом из кассира бумажками среднего качества, пришлось повышать голос и ругаться на все отделение, последнюю сотку уже насыпали грудой из 10$. Умоляли забрать гривной или прийти "завтра" поменять выданные купюры. Специально заказал на отделение в Киеве, чтоб хоть в столице может быть нормальными деньгами дали. Самый худший банк из клуба, позорище Польши. До этого прошел газ, а-банк, кредо, райф - вообще никаких проблем все четко и никаких говняных купюр
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:36

  Investor_K написав:
  Vial написав:Агропросперіс видав синіми по порядку. Черг немає. Рекомендую.

Укргаз також видав синіми по порядку. Трохи є черги. Працює генератор. Також рекомендую.

Яке віддідення?

колеги, якщо не важко, вказуйте місто та відділення, це важливо повірте
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:13

  mustbe написав:
  Amethyst написав:
  mustbe написав:Изя вне конкуренции

ну а на 2м и 3м месте кто?
Вот с точки зрения надежности я всегда осторожно относился к первому -- не дай бог денить споткнется, или лбом стенку расшибет...
А вот 2й -- догоняющий, всегда более изворотливый/мотивированый :)

А это зависит от долевого участия выгоды и удобства в итоговом коэффициенте )
А про надёжность - вообще в исходном вопросе не было )
Всё это очень субъективно.
Для кого-то кроме привата и мони нема ничего. А кто-то - только в госы.
У каждого свои критерии выбора.

Я просто сортирую табличку по реальному курсу и окучиваю верхние строчки.
Зашёл даже в такие помойки как убиб и айбокс, вайнот

Дайте пожалуйста ссылку на табличку.
Спасибо.
Rostok
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:15

  Rostok написав:Дайте пожалуйста ссылку на табличку.
Спасибо.

Первый пост этой темы. Пожалуйста :lol:
moveton
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