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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 гру, 2022 21:24
kuzmich написав:
Идею вносите в черный в список, забрал второй и последний депо, ситуация повторилась, как и с первым депо, из 13 бумажек только 4 дали нормальными, остальные купюры словно на помойке взяли - все с метками, затертые, заломленные сотни раз и с пятнами краски.
Остальные купюры буквально вырывал с мясом из кассира бумажками среднего качества, пришлось повышать голос и ругаться на все отделение, последнюю сотку уже насыпали грудой из 10$. Умоляли забрать гривной или прийти "завтра" поменять выданные купюры. Специально заказал на отделение в Киеве, чтоб хоть в столице может быть нормальными деньгами дали. Самый худший банк из клуба, позорище Польши. До этого прошел газ, а-банк, кредо, райф - вообще никаких проблем все четко и никаких говняных купюр
Яке відділення?
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:12
mustbe написав:
Запилил новую табличку
Без жодних претензiй, але для кращого розумiння та практичного використання вашого творiння - пiдкажiть будь ласка по курсам у таблицi - я вже зрозумiв що ряд з них не оновлються або оновлюється не зовсiм корректно - то може передбачити якiсь позначки для таких банкiв?
I по вiдсоткам - вони мабуть вносились згiдно повiдомлень або якось разово на певну дату - теж хотiлось розумiти актуальнiсть особливо з огляду додавання колоноки - Курс итог
, що дає можливiсть сортувати з врахуванням доходностi депозитiв.
Мiй приклад вiдмiнностi - по євро у Альфи вказано курс початковий 38,9 та ставка 2,5% - в реальностi - 39.95 та 1.25%
Внизу таблицi вказано Курсы: 01.12 21:56
- але приведений курс свiтиться достатньо давно - бачив його десь о 16й у тому числi i зараз.
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