RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:24

  kuzmich написав:Идею вносите в черный в список, забрал второй и последний депо, ситуация повторилась, как и с первым депо, из 13 бумажек только 4 дали нормальными, остальные купюры словно на помойке взяли - все с метками, затертые, заломленные сотни раз и с пятнами краски.
Остальные купюры буквально вырывал с мясом из кассира бумажками среднего качества, пришлось повышать голос и ругаться на все отделение, последнюю сотку уже насыпали грудой из 10$. Умоляли забрать гривной или прийти "завтра" поменять выданные купюры. Специально заказал на отделение в Киеве, чтоб хоть в столице может быть нормальными деньгами дали. Самый худший банк из клуба, позорище Польши. До этого прошел газ, а-банк, кредо, райф - вообще никаких проблем все четко и никаких говняных купюр


Яке відділення?
Maxwe11
 
Повідомлень: 52
З нами з: 04.09.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:12

  mustbe написав:Запилил новую табличку

Без жодних претензiй, але для кращого розумiння та практичного використання вашого творiння - пiдкажiть будь ласка по курсам у таблицi - я вже зрозумiв що ряд з них не оновлються або оновлюється не зовсiм корректно - то може передбачити якiсь позначки для таких банкiв?
I по вiдсоткам - вони мабуть вносились згiдно повiдомлень або якось разово на певну дату - теж хотiлось розумiти актуальнiсть особливо з огляду додавання колоноки - Курс итог, що дає можливiсть сортувати з врахуванням доходностi депозитiв.
Мiй приклад вiдмiнностi - по євро у Альфи вказано курс початковий 38,9 та ставка 2,5% - в реальностi - 39.95 та 1.25%

Внизу таблицi вказано Курсы: 01.12 21:56 - але приведений курс свiтиться достатньо давно - бачив його десь о 16й у тому числi i зараз.
Alien
 
Повідомлень: 921
З нами з: 12.01.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 313314315316
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ustinovse і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51705
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25393
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (272)
01.12.2022 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.