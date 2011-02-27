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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:24

  kuzmich написав:Идею вносите в черный в список, забрал второй и последний депо, ситуация повторилась, как и с первым депо, из 13 бумажек только 4 дали нормальными, остальные купюры словно на помойке взяли - все с метками, затертые, заломленные сотни раз и с пятнами краски.
Остальные купюры буквально вырывал с мясом из кассира бумажками среднего качества, пришлось повышать голос и ругаться на все отделение, последнюю сотку уже насыпали грудой из 10$. Умоляли забрать гривной или прийти "завтра" поменять выданные купюры. Специально заказал на отделение в Киеве, чтоб хоть в столице может быть нормальными деньгами дали. Самый худший банк из клуба, позорище Польши. До этого прошел газ, а-банк, кредо, райф - вообще никаких проблем все четко и никаких говняных купюр


Яке відділення?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:12

  mustbe написав:Запилил новую табличку

Без жодних претензiй, але для кращого розумiння та практичного використання вашого творiння - пiдкажiть будь ласка по курсам у таблицi - я вже зрозумiв що ряд з них не оновлються або оновлюється не зовсiм корректно - то може передбачити якiсь позначки для таких банкiв?
I по вiдсоткам - вони мабуть вносились згiдно повiдомлень або якось разово на певну дату - теж хотiлось розумiти актуальнiсть особливо з огляду додавання колоноки - Курс итог, що дає можливiсть сортувати з врахуванням доходностi депозитiв.
Мiй приклад вiдмiнностi - по євро у Альфи вказано курс початковий 38,9 та ставка 2,5% - в реальностi - 39.95 та 1.25%

Внизу таблицi вказано Курсы: 01.12 21:56 - але приведений курс свiтиться достатньо давно - бачив його десь о 16й у тому числi i зараз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:35

  Alien написав:пiдкажiть будь ласка по курсам у таблицi - я вже зрозумiв що ряд з них не оновлються або оновлюється не зовсiм корректно - то може передбачити якiсь позначки для таких банкiв?
I по вiдсоткам - вони мабуть вносились згiдно повiдомлень або якось разово на певну дату - теж хотiлось розумiти актуальнiсть особливо з огляду додавання колоноки - Курс итог, що дає можливiсть сортувати з врахуванням доходностi депозитiв.
Мiй приклад вiдмiнностi - по євро у Альфи вказано курс початковий 38,9 та ставка 2,5% - в реальностi - 39.95 та 1.25%

Внизу таблицi вказано Курсы: 01.12 21:56 - але приведений курс свiтиться достатньо давно - бачив його десь о 16й у тому числi i зараз.

Смотрим на колонку Примечание.
Свой курс. Нигде не публикуется - такие курсы не обновляются автоматом. Просто неоткуда. Только изредка, руками.
Свой курс. Виден только в аппке - обновляется руками, но чуть чаще.
Просто "Свой курс" - обновляются автоматом.

Курсы, которые не обновляются автоматом, рисуются курсивом.

Проценты по депо корректируются по мере поступления информации, руками.
Кто-то маякнёт - поправлю. А если нет - так и висят старые значения.

Курс по Альфе не меняется с начала зимы, после переезда на Сенс они грохнули своё старое API. Попробую починить
mustbe
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