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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 гру, 2022 21:24
kuzmich написав:
Идею вносите в черный в список, забрал второй и последний депо, ситуация повторилась, как и с первым депо, из 13 бумажек только 4 дали нормальными, остальные купюры словно на помойке взяли - все с метками, затертые, заломленные сотни раз и с пятнами краски.
Остальные купюры буквально вырывал с мясом из кассира бумажками среднего качества, пришлось повышать голос и ругаться на все отделение, последнюю сотку уже насыпали грудой из 10$. Умоляли забрать гривной или прийти "завтра" поменять выданные купюры. Специально заказал на отделение в Киеве, чтоб хоть в столице может быть нормальными деньгами дали. Самый худший банк из клуба, позорище Польши. До этого прошел газ, а-банк, кредо, райф - вообще никаких проблем все четко и никаких говняных купюр
Яке відділення?
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:12
mustbe написав:
Запилил новую табличку
Без жодних претензiй, але для кращого розумiння та практичного використання вашого творiння - пiдкажiть будь ласка по курсам у таблицi - я вже зрозумiв що ряд з них не оновлються або оновлюється не зовсiм корректно - то може передбачити якiсь позначки для таких банкiв?
I по вiдсоткам - вони мабуть вносились згiдно повiдомлень або якось разово на певну дату - теж хотiлось розумiти актуальнiсть особливо з огляду додавання колоноки - Курс итог
, що дає можливiсть сортувати з врахуванням доходностi депозитiв.
Мiй приклад вiдмiнностi - по євро у Альфи вказано курс початковий 38,9 та ставка 2,5% - в реальностi - 39.95 та 1.25%
Внизу таблицi вказано Курсы: 01.12 21:56
- але приведений курс свiтиться достатньо давно - бачив його десь о 16й у тому числi i зараз.
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Alien
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:35
Alien написав:
пiдкажiть будь ласка по курсам у таблицi - я вже зрозумiв що ряд з них не оновлються або оновлюється не зовсiм корректно - то може передбачити якiсь позначки для таких банкiв?
I по вiдсоткам - вони мабуть вносились згiдно повiдомлень або якось разово на певну дату - теж хотiлось розумiти актуальнiсть особливо з огляду додавання колоноки - Курс итог
, що дає можливiсть сортувати з врахуванням доходностi депозитiв.
Мiй приклад вiдмiнностi - по євро у Альфи вказано курс початковий 38,9 та ставка 2,5% - в реальностi - 39.95 та 1.25%
Внизу таблицi вказано Курсы: 01.12 21:56
- але приведений курс свiтиться достатньо давно - бачив його десь о 16й у тому числi i зараз.
Смотрим на колонку Примечание.Свой курс. Нигде не публикуется
- такие курсы не обновляются автоматом. Просто неоткуда. Только изредка, руками.Свой курс. Виден только в аппке
- обновляется руками, но чуть чаще.
Просто "Свой курс"
- обновляются автоматом.
Курсы, которые не обновляются автоматом, рисуются курсивом.
Проценты по депо корректируются по мере поступления информации, руками.
Кто-то маякнёт - поправлю. А если нет - так и висят старые значения.
Курс по Альфе не меняется с начала зимы, после переезда на Сенс они грохнули своё старое API. Попробую починить
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Додано: Чет 01 гру, 2022 23:57
kuzmich написав: kuzmich написав:
идеябанк - будьте внимательны! Отмена пролонгации строго в день окончания даты депо ни днем раньше ни днем позже звонком на горячую линию либо бумажку подписывать в отделении. На горячей линии сначала приняли заявку на отказ от пролонгации, потом полдня ждал смс о завершении депо, и нихрена, звоню 2-й раз на горячку, и уже отказались принимать заявку на отмену пролонгации, типа вы звоните не с "финансового номера", хотя этот номер давал при открытии конвертдепо.
При открытии конвертдепо в отделении не устанавливают вам финансовый номер, несмотря на то что смски о начисленных % на него приходят. От вас требуют либо установки Обанка либо ехать в отделение подтверждать номер.
Обанк у меня вообще заглючил на этапе регистрации и "надо делать запрос и удалять меня из программы".
В отделении, пока ехал, случился внеплановый блэкаут и пришлось срочно брать такси в другой конец города с поиском работающего отделения, любая пропущенная минута и депо лонгируется на 3 месяца сам после 18.00.
Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.
Забираю депо и идея досвидания
Выдали депо, только половина бумажек оказались в ужастном состоянии, часть меченые с печатями, пару постиранных, еще несколько 96г затертые настолько, что еле можно сказать что это доллар, и еще заляпанные синей краской. Вернул 6 бумажек кассирше назад, та со скрипом поменяла на другие в немного лучшем состоянии
Так яке це відділення? Їхня усна вимога зняття пролонгації лише в день закінчення депо - неправомірна, оскільки суперечить п. 1.5 деп.договору де прописано:"до спливу строку вкладу". Тобто будь-коли з дати укладання деп.дог. по дату, що передує даті спливу строку вкладу. А по п. 2.2 можно просити навіть дострокове припинення, правда лише за їхньої згоди.
Схожі протиправні викрутаси робила Альфа, але я її поставив на місце і отримав двічі по 1350 $ в дні закінчення депо.
Якщо цікаво як це зробити, щоб відмінити пролонгацію завчасно і отримати кошти однією сумою у зручний вам день в цих банках, напишіть, поясню.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:34
УБИБ выдал всё хрустящими синими без проблем
просят заносить ещё
Теперь уже якобы можно не бояться финмона до полумилиона
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:25
Пивденный Кредо и Аваль выдали всё синим долларом что меня, если честно, немного огорчило - мне его жалко сдавать
для размещения на новый депо...
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08
asti написав:
Пивденный Кредо и Аваль выдали всё синим долларом что меня, если честно, немного огорчило - мне его жалко сдавать
для размещения на новый депо...
не прибеднятесь
достаете из схрона другие пачки-и выбираете
из лучших худшие (наверняка найдется на депо)
мне его жалко сдавать
к банкнотам не надо испытывать импатию (даже к очень новым)
когда у меня было пару пачек 100% новых 500соток евро, так не хотелось отдавать на депо, знал что вернут старыми мятыми полтинниками (так и вышло)
сегодня не имею евро вообще и не скучаю по нему
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:19
Howl написав:
Единственное не стоит попадать под блэкауты и сирены.
2 дні поспіль відділення не працюють -немає енергії (і звязку)
а так все добре-в Акорді валюта є (купюри нормальні-50/50 синіх)
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