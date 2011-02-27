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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 314315316317>
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:24

  kuzmich написав:Идею вносите в черный в список, забрал второй и последний депо, ситуация повторилась, как и с первым депо, из 13 бумажек только 4 дали нормальными, остальные купюры словно на помойке взяли - все с метками, затертые, заломленные сотни раз и с пятнами краски.
Остальные купюры буквально вырывал с мясом из кассира бумажками среднего качества, пришлось повышать голос и ругаться на все отделение, последнюю сотку уже насыпали грудой из 10$. Умоляли забрать гривной или прийти "завтра" поменять выданные купюры. Специально заказал на отделение в Киеве, чтоб хоть в столице может быть нормальными деньгами дали. Самый худший банк из клуба, позорище Польши. До этого прошел газ, а-банк, кредо, райф - вообще никаких проблем все четко и никаких говняных купюр


Яке відділення?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:12

  mustbe написав:Запилил новую табличку

Без жодних претензiй, але для кращого розумiння та практичного використання вашого творiння - пiдкажiть будь ласка по курсам у таблицi - я вже зрозумiв що ряд з них не оновлються або оновлюється не зовсiм корректно - то може передбачити якiсь позначки для таких банкiв?
I по вiдсоткам - вони мабуть вносились згiдно повiдомлень або якось разово на певну дату - теж хотiлось розумiти актуальнiсть особливо з огляду додавання колоноки - Курс итог, що дає можливiсть сортувати з врахуванням доходностi депозитiв.
Мiй приклад вiдмiнностi - по євро у Альфи вказано курс початковий 38,9 та ставка 2,5% - в реальностi - 39.95 та 1.25%

Внизу таблицi вказано Курсы: 01.12 21:56 - але приведений курс свiтиться достатньо давно - бачив його десь о 16й у тому числi i зараз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:35

  Alien написав:пiдкажiть будь ласка по курсам у таблицi - я вже зрозумiв що ряд з них не оновлються або оновлюється не зовсiм корректно - то може передбачити якiсь позначки для таких банкiв?
I по вiдсоткам - вони мабуть вносились згiдно повiдомлень або якось разово на певну дату - теж хотiлось розумiти актуальнiсть особливо з огляду додавання колоноки - Курс итог, що дає можливiсть сортувати з врахуванням доходностi депозитiв.
Мiй приклад вiдмiнностi - по євро у Альфи вказано курс початковий 38,9 та ставка 2,5% - в реальностi - 39.95 та 1.25%

Внизу таблицi вказано Курсы: 01.12 21:56 - але приведений курс свiтиться достатньо давно - бачив його десь о 16й у тому числi i зараз.

Смотрим на колонку Примечание.
Свой курс. Нигде не публикуется - такие курсы не обновляются автоматом. Просто неоткуда. Только изредка, руками.
Свой курс. Виден только в аппке - обновляется руками, но чуть чаще.
Просто "Свой курс" - обновляются автоматом.

Курсы, которые не обновляются автоматом, рисуются курсивом.

Проценты по депо корректируются по мере поступления информации, руками.
Кто-то маякнёт - поправлю. А если нет - так и висят старые значения.

Курс по Альфе не меняется с начала зимы, после переезда на Сенс они грохнули своё старое API. Попробую починить
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 23:57

  kuzmich написав:
  kuzmich написав:идеябанк - будьте внимательны! Отмена пролонгации строго в день окончания даты депо ни днем раньше ни днем позже звонком на горячую линию либо бумажку подписывать в отделении. На горячей линии сначала приняли заявку на отказ от пролонгации, потом полдня ждал смс о завершении депо, и нихрена, звоню 2-й раз на горячку, и уже отказались принимать заявку на отмену пролонгации, типа вы звоните не с "финансового номера", хотя этот номер давал при открытии конвертдепо.
При открытии конвертдепо в отделении не устанавливают вам финансовый номер, несмотря на то что смски о начисленных % на него приходят. От вас требуют либо установки Обанка либо ехать в отделение подтверждать номер.
Обанк у меня вообще заглючил на этапе регистрации и "надо делать запрос и удалять меня из программы".
В отделении, пока ехал, случился внеплановый блэкаут и пришлось срочно брать такси в другой конец города с поиском работающего отделения, любая пропущенная минута и депо лонгируется на 3 месяца сам после 18.00.

Пока идея в худшем плане из полученных ранее депо, очень много подвохов в день окончания депо, нал так и не забрал из-за блэкаута.
Забираю депо и идея досвидания

Выдали депо, только половина бумажек оказались в ужастном состоянии, часть меченые с печатями, пару постиранных, еще несколько 96г затертые настолько, что еле можно сказать что это доллар, и еще заляпанные синей краской. Вернул 6 бумажек кассирше назад, та со скрипом поменяла на другие в немного лучшем состоянии
Так яке це відділення? Їхня усна вимога зняття пролонгації лише в день закінчення депо - неправомірна, оскільки суперечить п. 1.5 деп.договору де прописано:"до спливу строку вкладу". Тобто будь-коли з дати укладання деп.дог. по дату, що передує даті спливу строку вкладу. А по п. 2.2 можно просити навіть дострокове припинення, правда лише за їхньої згоди.
Схожі протиправні викрутаси робила Альфа, але я її поставив на місце і отримав двічі по 1350 $ в дні закінчення депо.
Якщо цікаво як це зробити, щоб відмінити пролонгацію завчасно і отримати кошти однією сумою у зручний вам день в цих банках, напишіть, поясню.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:34

УБИБ выдал всё хрустящими синими без проблем
просят заносить ещё
Теперь уже якобы можно не бояться финмона до полумилиона
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:25

Пивденный Кредо и Аваль выдали всё синим долларом что меня, если честно, немного огорчило - мне его жалко сдавать
для размещения на новый депо... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08

  asti написав:Пивденный Кредо и Аваль выдали всё синим долларом что меня, если честно, немного огорчило - мне его жалко сдавать
для размещения на новый депо... :(


не прибеднятесь

достаете из схрона другие пачки-и выбираете
из лучших худшие (наверняка найдется на депо) :mrgreen:

мне его жалко сдавать
к банкнотам не надо испытывать импатию (даже к очень новым)
когда у меня было пару пачек 100% новых 500соток евро, так не хотелось отдавать на депо, знал что вернут старыми мятыми полтинниками (так и вышло)
сегодня не имею евро вообще и не скучаю по нему
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Howl написав:Единственное не стоит попадать под блэкауты и сирены.


2 дні поспіль відділення не працюють -немає енергії (і звязку)
а так все добре-в Акорді валюта є (купюри нормальні-50/50 синіх)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  prodigy написав:достаете из схрона другие пачки-и выбираете
из лучших худшие (наверняка найдется на депо)

обично в схронах такие купюри, что их только вести в Турцию на обмен.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:07

  Visky написав:
  kuzmich написав:Выдали депо, только половина бумажек оказались в ужастном состоянии, часть меченые с печатями, пару постиранных, еще несколько 96г затертые настолько, что еле можно сказать что это доллар, и еще заляпанные синей краской. Вернул 6 бумажек кассирше назад, та со скрипом поменяла на другие в немного лучшем состоянии
Так яке це відділення? Їхня усна вимога зняття пролонгації лише в день закінчення депо - неправомірна, оскільки суперечить п. 1.5 деп.договору де прописано:"до спливу строку вкладу". Тобто будь-коли з дати укладання деп.дог. по дату, що передує даті спливу строку вкладу. А по п. 2.2 можно просити навіть дострокове припинення, правда лише за їхньої згоди.
Схожі протиправні викрутаси робила Альфа, але я її поставив на місце і отримав двічі по 1350 $ в дні закінчення депо.
Якщо цікаво як це зробити, щоб відмінити пролонгацію завчасно і отримати кошти однією сумою у зручний вам день в цих банках, напишіть, поясню.

Я уже свалил из банка с закрытием всех счетов, нету желания разборки и разнос устраивать. Полно банков из списка, которые по 100к стали принимать и выдавать баксы по второму кругу без проблем и вменяемым приложением на тел. Это в эпоху 50к клуба была проблема распихать макулатуру по банкам, сейчас уже полегче.

Вот с альфой непонятно - по совету коллег звонил на горячую линию заказать президентов, там отшили, что заказ можно делать только по падению депо на карту.
Написал в чат оператору - прислали смс подтверждением резерва валюты на +4 дня после окончания депо. Кто-то врет в саппорте альфы
Востаннє редагувалось kuzmich в П'ят 02 гру, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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