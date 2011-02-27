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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:09
Goodman написав: prodigy написав:
достаете из схрона другие пачки-и выбираете
из лучших худшие (наверняка найдется на депо)
обично в схронах такие купюри, что их только вести в Турцию на обмен.
а прикинь, как сейчас там живут без ваших мешков такого дрэка
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:20
kuzmich написав:
Я уже свалил из банка с закрытием всех счетов, нету желания разборки и разнос устраивать. Полно банков из списка, которые по 100к стали принимать и выдавать баксы по второму кругу без проблем
Это в эпоху 50к клуба была проблема распихать макулатуру по банкам
та да, тот лимит 50к добавил всем гемору и уменьшил профит.
а сейчас проблема куда/когда валюту скинуть подороже
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:43
novichok написав:
колеги, якщо не важко, вказуйте місто та відділення, це важливо повірте
Большой брат будет за вами следить
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:45
asti
Обидно сдавать по 40, когда можно было и по 40,50 недавно)
А купюры, то такое
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Shummi
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:09
Shummi написав:
Обидно сдавать по 40, когда можно было и по 40,50 недавно)
обидно.
но есть же выход: всегда смотреть всяких соскиных и никогда не сдавать валюту вообще, бо караул! всегда.
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