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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:09

  Goodman написав:
  prodigy написав:достаете из схрона другие пачки-и выбираете
из лучших худшие (наверняка найдется на депо)

обично в схронах такие купюри, что их только вести в Турцию на обмен.

а прикинь, как сейчас там живут без ваших мешков такого дрэка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:20

  kuzmich написав:Я уже свалил из банка с закрытием всех счетов, нету желания разборки и разнос устраивать. Полно банков из списка, которые по 100к стали принимать и выдавать баксы по второму кругу без проблем

Это в эпоху 50к клуба была проблема распихать макулатуру по банкам
та да, тот лимит 50к добавил всем гемору и уменьшил профит.
а сейчас проблема куда/когда валюту скинуть подороже
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:43

  novichok написав:колеги, якщо не важко, вказуйте місто та відділення, це важливо повірте

Большой брат будет за вами следить
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:45

asti Обидно сдавать по 40, когда можно было и по 40,50 недавно)
А купюры, то такое :D
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:09

  Shummi написав: Обидно сдавать по 40, когда можно было и по 40,50 недавно)
обидно.
но есть же выход: всегда смотреть всяких соскиных и никогда не сдавать валюту вообще, бо караул! всегда.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:11

Райфайзен записал на получение в конкретном отделении
Пивденний - якобы можно получать в любом отделении, заказывать валюту не нужно, но не более 1000$ в сутки почему-то. Что за внутренний лимит?
IBOX вообще на горячку звонить бесполезно. Они не ведают что на отделениях и не могут принять заявку на заказ валюты
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:41

  emeta написав:Райфайзен записал на получение в конкретном отделении
через горячку запись или через чат где-то в аппке?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:43

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Райфайзен записал на получение в конкретном отделении
через горячку запись или через чат где-то в аппке?


Звонок на горячую
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:47

  emeta написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:Райфайзен записал на получение в конкретном отделении
через горячку запись или через чат где-то в аппке?


Звонок на горячую

запис записом, але коли біля каси вже стоїть клієнт клієнт, який там може бути і півгодини, то тяжко. В Одесі лише одне відділення з генераторами (є ще одне на Поскоті, але то таке). Працює 2 або 3 каси, черги дурні, швидкість - просто жах. До речі, запис цікавий - на один і той же час призначають декільком людям, як з'ясувалося. Код запису нікому не потрібен
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

А зачем убрали шапку в таблице? Не удобно для просмотра...
Востаннє редагувалось otshelnick1 в П'ят 02 гру, 2022 15:11, всього редагувалось 1 раз.
otshelnick1
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