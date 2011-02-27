nickvp написав:emeta написав:flysoulfly написав:запис записом, але коли біля каси вже стоїть клієнт клієнт, який там може бути і півгодини, то тяжко. В Одесі лише одне відділення з генераторами (є ще одне на Поскоті, але то таке). Працює 2 або 3 каси, черги дурні, швидкість - просто жах. До речі, запис цікавий - на один і той же час призначають декільком людям, як з'ясувалося. Код запису нікому не потрібен
Ну мне время не так важно, можно и переждать пару человек передо мною
Главное что записали и валюта будет на отделении
А вот гарантировать, что будет электричество естественно не могут