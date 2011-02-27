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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:52

  nickvp написав:
  emeta написав:
  flysoulfly написав:запис записом, але коли біля каси вже стоїть клієнт клієнт, який там може бути і півгодини, то тяжко. В Одесі лише одне відділення з генераторами (є ще одне на Поскоті, але то таке). Працює 2 або 3 каси, черги дурні, швидкість - просто жах. До речі, запис цікавий - на один і той же час призначають декільком людям, як з'ясувалося. Код запису нікому не потрібен


Ну мне время не так важно, можно и переждать пару человек передо мною
Главное что записали и валюта будет на отделении
А вот гарантировать, что будет электричество естественно не могут
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:26

  otshelnick1 написав:
  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

А зачем убрали шапку в таблице? Не удобно для просмотра...

А ви вимкніть блокувальники реклами і "шапка" повернеться ;)
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