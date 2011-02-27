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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:52

  nickvp написав:
  emeta написав:
  flysoulfly написав:запис записом, але коли біля каси вже стоїть клієнт клієнт, який там може бути і півгодини, то тяжко. В Одесі лише одне відділення з генераторами (є ще одне на Поскоті, але то таке). Працює 2 або 3 каси, черги дурні, швидкість - просто жах. До речі, запис цікавий - на один і той же час призначають декільком людям, як з'ясувалося. Код запису нікому не потрібен


Ну мне время не так важно, можно и переждать пару человек передо мною
Главное что записали и валюта будет на отделении
А вот гарантировать, что будет электричество естественно не могут
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:26

  otshelnick1 написав:
  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

А зачем убрали шапку в таблице? Не удобно для просмотра...

А ви вимкніть блокувальники реклами і "шапка" повернеться ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:56

  mustbe написав:Курс по Альфе не меняется с начала зимы, после переезда на Сенс они грохнули своё старое API. Попробую починить


У Альфи зараз наче працює такий урл API. Звідти їх сайт бере курси. Долар наче не змінювався, а ось по євро курс точно змінюється періодично.

На сайті є посилання також на "архів зміни курсу" але вчора, здається, бачив що на сайті по євро був змінений, а в архіві такого запису не побачив.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:59

  Alien написав:
  otshelnick1 написав:
  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

А зачем убрали шапку в таблице? Не удобно для просмотра...

А ви вимкніть блокувальники реклами і "шапка" повернеться ;)

Дякую. А чому шапку блокувальник зносить?)
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:00

Re: Клуб 100к - свято продовжується???(о)(о)

Ну що ж - відпишусь і я))
Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету! ;)
Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))

Так от - моя дружина(я ж то це не можу зробити з окопу) легко зняла сьогодні (і тиждень-два тому) - по 2 депо що з а-банки, а що з моно(теж в а-банці забирала)
Видали новенькими/синенькими, які вона "за рогом" в обмінці обміняла на грн і знову занесла трохи в а-банку, а трохи в приват відкривши знову конвертаційні доларові депо на 3міс.

Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:19

  otshelnick1 написав:
  Alien написав:
  otshelnick1 написав:А зачем убрали шапку в таблице? Не удобно для просмотра...

А ви вимкніть блокувальники реклами і "шапка" повернеться ;)

Дякую. А чому шапку блокувальник зносить?)

Точно не знаю. Але очевидно що за якимись критеріями він цю "шапку" розцінює як рекламу. Якими? Це не до мене
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:36

По субботам, А банк, Приват, Аккорд онлайн можно открыть конвертационный?
Игорь Алексеевич
 
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