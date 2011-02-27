Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flysoulfly написав:запис записом, але коли біля каси вже стоїть клієнт клієнт, який там може бути і півгодини, то тяжко. В Одесі лише одне відділення з генераторами (є ще одне на Поскоті, але то таке). Працює 2 або 3 каси, черги дурні, швидкість - просто жах. До речі, запис цікавий - на один і той же час призначають декільком людям, як з'ясувалося. Код запису нікому не потрібен
Ну мне время не так важно, можно и переждать пару человек передо мною Главное что записали и валюта будет на отделении А вот гарантировать, что будет электричество естественно не могут
Ну що ж - відпишусь і я)) Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету! Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))
Так от - моя дружина(я ж то це не можу зробити з окопу) легко зняла сьогодні (і тиждень-два тому) - по 2 депо що з а-банки, а що з моно(теж в а-банці забирала) Видали новенькими/синенькими, які вона "за рогом" в обмінці обміняла на грн і знову занесла трохи в а-банку, а трохи в приват відкривши знову конвертаційні доларові депо на 3міс.
Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається) Місто Лева.
Goodman написав:Игорь Алексеевич в Привате вклад откривается с карти. П24 - работает. Терминали - работает. не вижу препятствий. -------------- Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.
Успіх написав:Ну що ж - відпишусь і я)) Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету! Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))