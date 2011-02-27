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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:03
Успіх написав:
Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)
за рахунок рагулів, які скуповують готівку на ЧР.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:20
ScaryBee написав: Успіх написав:
Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)
за рахунок рагулів, які скуповують готівку на ЧР.
да, к сожалению есть категория людей, которые каждый месяц свои крохи тащат в обменник и гарантированно не выедут из страны в ближайшие полгода, им важнее доллар сразу в матрасе, чем купить официально доллар, который будет лежать в самых надежных банках страны типа аваля, примата, пумба и др. системно важных
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kuzmich
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