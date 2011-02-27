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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:58

  Goodman написав:Игорь Алексеевич в Привате вклад откривается с карти.
П24 - работает.
Терминали - работает.
не вижу препятствий.
--------------
Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.

Спасибо)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:06

  Успіх написав:Ну що ж - відпишусь і я))
Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету! ;)
Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))

Капелюх кушать будете ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:03

  Успіх написав:Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)

за рахунок рагулів, які скуповують готівку на ЧР.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:20

  ScaryBee написав:
  Успіх написав:Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)

за рахунок рагулів, які скуповують готівку на ЧР.

да, к сожалению есть категория людей, которые каждый месяц свои крохи тащат в обменник и гарантированно не выедут из страны в ближайшие полгода, им важнее доллар сразу в матрасе, чем купить официально доллар, который будет лежать в самых надежных банках страны типа аваля, примата, пумба и др. системно важных
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:27

  kuzmich написав:да, к сожалению есть категория людей, которые каждый месяц свои крохи тащат в обменник и гарантированно не выедут из страны в ближайшие полгода, им важнее доллар сразу в матрасе, чем купить официально доллар, который будет лежать в самых надежных банках страны типа аваля, примата, пумба и др. системно важных

Нагадайте, по чому продають "официально доллар" "самые надежные банки страны " ? :)
Якщо без депо.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:36

А я слово тримаю! Та проблеми з видачею є ;)

  mustbe написав:
  Успіх написав:Ну що ж - відпишусь і я))
Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету! ;)
Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))

Капелюх кушать будете ?

Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час ;) )

Тож, просто наразі "притримаю коней".... ;)
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