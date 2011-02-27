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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:58
Goodman написав:Игорь Алексеевич
в Привате вклад откривается с карти.
П24 - работает.
Терминали - работает.
не вижу препятствий.
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Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.
Спасибо)
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:06
Успіх написав:
Ну що ж - відпишусь і я))
Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету!
Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))
Капелюх кушать будете ?
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mustbe
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:03
Успіх написав:
Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)
за рахунок рагулів, які скуповують готівку на ЧР.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:20
ScaryBee написав: Успіх написав:
Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)
за рахунок рагулів, які скуповують готівку на ЧР.
да, к сожалению есть категория людей, которые каждый месяц свои крохи тащат в обменник и гарантированно не выедут из страны в ближайшие полгода, им важнее доллар сразу в матрасе, чем купить официально доллар, который будет лежать в самых надежных банках страны типа аваля, примата, пумба и др. системно важных
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kuzmich
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:27
kuzmich написав:
да, к сожалению есть категория людей, которые каждый месяц свои крохи тащат в обменник и гарантированно не выедут из страны в ближайшие полгода, им важнее доллар сразу в матрасе, чем купить официально доллар, который будет лежать в самых надежных банках страны типа аваля, примата, пумба и др. системно важных
Нагадайте, по чому продають "официально доллар" "самые надежные банки страны " ?
Якщо без депо.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:36
mustbe написав: Успіх написав:
Ну що ж - відпишусь і я))
Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету!
Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))
Капелюх кушать будете ?
Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час
)
Тож, просто наразі "притримаю коней"....
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