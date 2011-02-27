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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:58
Goodman написав:Игорь Алексеевич
в Привате вклад откривается с карти.
П24 - работает.
Терминали - работает.
не вижу препятствий.
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Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.
Спасибо)
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:06
Успіх написав:
Ну що ж - відпишусь і я))
Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету!
Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))
Капелюх кушать будете ?
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mustbe
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:03
Успіх написав:
Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)
за рахунок рагулів, які скуповують готівку на ЧР.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:20
ScaryBee написав: Успіх написав:
Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)
за рахунок рагулів, які скуповують готівку на ЧР.
да, к сожалению есть категория людей, которые каждый месяц свои крохи тащат в обменник и гарантированно не выедут из страны в ближайшие полгода, им важнее доллар сразу в матрасе, чем купить официально доллар, который будет лежать в самых надежных банках страны типа аваля, примата, пумба и др. системно важных
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kuzmich
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:27
kuzmich написав:
да, к сожалению есть категория людей, которые каждый месяц свои крохи тащат в обменник и гарантированно не выедут из страны в ближайшие полгода, им важнее доллар сразу в матрасе, чем купить официально доллар, который будет лежать в самых надежных банках страны типа аваля, примата, пумба и др. системно важных
Нагадайте, по чому продають "официально доллар" "самые надежные банки страны " ?
Якщо без депо.
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:36
mustbe написав: Успіх написав:
Ну що ж - відпишусь і я))
Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету!
Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))
Капелюх кушать будете ?
Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час
)
Тож, просто наразі "притримаю коней"....
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:57
А де в Киеве норм курс чтобы сдать? так чтоб сразу туда, и быть уверенным, что максимальный на сегодня? заглядывать по обменникам как-то не прикольно. Можно в лс.
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mihasik
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:06
Успіх написав:
Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час
)
Тож, просто наразі "притримаю коней"....
Укрэксимбанк питался не выдать заранее заказанную сумму.
И это банк гигант в кортом нет особого аншлага на социальный доллар.
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UA
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:18
Goodman написав:Игорь Алексеевич
в Привате вклад откривается с карти.
П24 - работает.
Терминали - работает.
не вижу препятствий.
--------------
Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.
Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
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alex lem
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:34
Алла (вона ж тепер назву й пол поміняла Сенс- Сєня) віддало депо рівно після двух неділь після закінчення депо. Спостерігав в відділенні картину. Заходять один, другий,,можна доллари купить?,,- У нас старі. Але ви можете оформити на депо на три місяці по 37,40. Уходять.
Сидять манагерки обзвонюють щоб клієнти несли гроші на депо. Геть план горить.
Так як не захотів ні в яку перевкладать депо, прийшлось сидіть чекать, таке віп обслуговування.
Віддали новенькими синіми, навіть мілкі знайшлися. А людей з вулиці намагаються дурити.
Востаннє редагувалось alex lem
в П'ят 02 гру, 2022 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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alex lem
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