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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
хто заважає пхати партіями? пихайте по 10к , робіть паузу - знов пихайте. Кеш-ін - теж не панацея, буває з пачки вибракує з десяток купюр і йдеш до іншого звичайного терміналу. Все праця, нічого дармового нема.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:53

  alex lem написав:
  Goodman написав:Игорь Алексеевич в Привате вклад откривается с карти.
П24 - работает.
Терминали - работает.
не вижу препятствий.
--------------
Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.

Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.

Имею универсальную диджитал, которую бесплатно пополняю в кассе Привата за 5 минут без всяких извращений с терминалами и кеш-инами.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:59

  UA написав:
  Успіх написав:Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час ;) )

Тож, просто наразі "притримаю коней".... ;)

Укрэксимбанк питался не выдать заранее заказанную сумму.
И это банк гигант в кортом нет особого аншлага на социальный доллар.

Какой город и отделение?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:01

  mihasik написав:А де в Киеве норм курс чтобы сдать? так чтоб сразу туда, и быть уверенным, что максимальный на сегодня? заглядывать по обменникам как-то не прикольно. Можно в лс.

https://курс.ком.юа/gorod/908-kiev
в ссылке поменяйте на kurs. com. ua потому что банится
желательно звонить, чтобы уточнить курс и зафиксировать его, а также можно поторговаться, если сумма большая
Востаннє редагувалось deneg net в Суб 03 гру, 2022 00:03, всього редагувалось 3 разів.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lara_08 написав:Имею универсальную диджитал, которую бесплатно пополняю в кассе Привата за 5 минут без всяких извращений с терминалами и кеш-инами.

Гроші люблять точність :

У касі:

власник картки (з наявністю та без картки) – 0,2%, мінімум 5 грн;
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Digital картки:

власник картки – не тарифікується.
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Через термінал самообслуговування:

з карткою – не тарифікується;
без картки – 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:10

  Goodman написав:
  lara_08 написав:Имею универсальную диджитал, которую бесплатно пополняю в кассе Привата за 5 минут без всяких извращений с терминалами и кеш-инами.

Гроші люблять точність :

У касі:

власник картки (з наявністю та без картки) – 0,2%, мінімум 5 грн;
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Digital картки:

власник картки – не тарифікується.
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Через термінал самообслуговування:

з карткою – не тарифікується;
без картки – 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*.

И к чему это, если я и так написала, что пополнение диджитал карты в кассе бесплатно. У вас я так понимаю её нет, вот и пополняете через терминалы.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:11

  UA написав:
  Успіх написав:Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час ;) )

Тож, просто наразі "притримаю коней".... ;)

Укрэксимбанк питался не выдать заранее заказанную сумму.
И это банк гигант в кортом нет особого аншлага на социальный доллар.

Ну, на счёт выдачи спорить не буду, может и есть какие-то проблемы, но на счёт аншлага - это не соответствует действительности. Я оформлял социальный бакс три часа, потому что была огромная очередь именно за ним. И даже сейчас, когда у них курс подрос, народ суетится с оформлением социального бакса.
deneg net
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