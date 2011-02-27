Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
alex lem написав:Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
хто заважає пхати партіями? пихайте по 10к , робіть паузу - знов пихайте. Кеш-ін - теж не панацея, буває з пачки вибракує з десяток купюр і йдеш до іншого звичайного терміналу. Все праця, нічого дармового нема.
Goodman написав:Игорь Алексеевич в Привате вклад откривается с карти. П24 - работает. Терминали - работает. не вижу препятствий. -------------- Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.
Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
Имею универсальную диджитал, которую бесплатно пополняю в кассе Привата за 5 минут без всяких извращений с терминалами и кеш-инами.
Успіх написав:Ні. Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час )
Тож, просто наразі "притримаю коней"....
Укрэксимбанк питался не выдать заранее заказанную сумму. И это банк гигант в кортом нет особого аншлага на социальный доллар.
Ну, на счёт выдачи спорить не буду, может и есть какие-то проблемы, но на счёт аншлага - это не соответствует действительности. Я оформлял социальный бакс три часа, потому что была огромная очередь именно за ним. И даже сейчас, когда у них курс подрос, народ суетится с оформлением социального бакса.