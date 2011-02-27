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alex lem написав:Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
хто заважає пхати партіями? пихайте по 10к , робіть паузу - знов пихайте. Кеш-ін - теж не панацея, буває з пачки вибракує з десяток купюр і йдеш до іншого звичайного терміналу. Все праця, нічого дармового нема.
Goodman написав:Игорь Алексеевич в Привате вклад откривается с карти. П24 - работает. Терминали - работает. не вижу препятствий. -------------- Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.
Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
Имею универсальную диджитал, которую бесплатно пополняю в кассе Привата за 5 минут без всяких извращений с терминалами и кеш-инами.
Успіх написав:Ні. Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час )
Тож, просто наразі "притримаю коней"....
Укрэксимбанк питался не выдать заранее заказанную сумму. И это банк гигант в кортом нет особого аншлага на социальный доллар.
Ну, на счёт выдачи спорить не буду, может и есть какие-то проблемы, но на счёт аншлага - это не соответствует действительности. Я оформлял социальный бакс три часа, потому что была огромная очередь именно за ним. И даже сейчас, когда у них курс подрос, народ суетится с оформлением социального бакса.
Успіх написав:Ну що ж - відпишусь і я)) Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету! Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))
Так от - моя дружина(я ж то це не можу зробити з окопу) легко зняла сьогодні (і тиждень-два тому) - по 2 депо що з а-банки, а що з моно(теж в а-банці забирала) Видали новенькими/синенькими, які вона "за рогом" в обмінці обміняла на грн і знову занесла трохи в а-банку, а трохи в приват відкривши знову конвертаційні доларові депо на 3міс.
Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається) Місто Лева.
влада зробила це по-перше для себе (розумних) банку цей атракціон малокорисний (профіт 0,5-1%)-але це краще ніж нічого (300-1000грн)
переважна більшість населення досі не врубається як це працює і ті хто розуміють -мають потужну недовіру ще в наприкінці "піраміди" МММ (клуб 100) нас не кинуть (Монета та інші) з липня минуло вже більше 4міс, але в відділенні одного банку окрім мене відкрили 2 депо (було 1, потім людина отримала долари в жовні і тільки потім відкрила знов)
чи варто вам (Успіх) і всім нам хвилюватись? це залежить (відносно, але суттєво) від успіху ЗСУ на фронті(самі все розумієте)