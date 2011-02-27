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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 318319320321>
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
хто заважає пхати партіями? пихайте по 10к , робіть паузу - знов пихайте. Кеш-ін - теж не панацея, буває з пачки вибракує з десяток купюр і йдеш до іншого звичайного терміналу. Все праця, нічого дармового нема.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:53

  alex lem написав:
  Goodman написав:Игорь Алексеевич в Привате вклад откривается с карти.
П24 - работает.
Терминали - работает.
не вижу препятствий.
--------------
Пополнене в касса своей карти собственнимим средствами - 0,2% от сумми.

Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.

Имею универсальную диджитал, которую бесплатно пополняю в кассе Привата за 5 минут без всяких извращений с терминалами и кеш-инами.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:59

  UA написав:
  Успіх написав:Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час ;) )

Тож, просто наразі "притримаю коней".... ;)

Укрэксимбанк питался не выдать заранее заказанную сумму.
И это банк гигант в кортом нет особого аншлага на социальный доллар.

Какой город и отделение?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:01

  mihasik написав:А де в Киеве норм курс чтобы сдать? так чтоб сразу туда, и быть уверенным, что максимальный на сегодня? заглядывать по обменникам как-то не прикольно. Можно в лс.

https://курс.ком.юа/gorod/908-kiev
в ссылке поменяйте на kurs. com. ua потому что банится
желательно звонить, чтобы уточнить курс и зафиксировать его, а также можно поторговаться, если сумма большая
Востаннє редагувалось deneg net в Суб 03 гру, 2022 00:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lara_08 написав:Имею универсальную диджитал, которую бесплатно пополняю в кассе Привата за 5 минут без всяких извращений с терминалами и кеш-инами.

Гроші люблять точність :

У касі:

власник картки (з наявністю та без картки) – 0,2%, мінімум 5 грн;
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Digital картки:

власник картки – не тарифікується.
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Через термінал самообслуговування:

з карткою – не тарифікується;
без картки – 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:10

  Goodman написав:
  lara_08 написав:Имею универсальную диджитал, которую бесплатно пополняю в кассе Привата за 5 минут без всяких извращений с терминалами и кеш-инами.

Гроші люблять точність :

У касі:

власник картки (з наявністю та без картки) – 0,2%, мінімум 5 грн;
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Digital картки:

власник картки – не тарифікується.
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Через термінал самообслуговування:

з карткою – не тарифікується;
без картки – 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*.

И к чему это, если я и так написала, что пополнение диджитал карты в кассе бесплатно. У вас я так понимаю её нет, вот и пополняете через терминалы.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:11

  UA написав:
  Успіх написав:Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час ;) )

Тож, просто наразі "притримаю коней".... ;)

Укрэксимбанк питался не выдать заранее заказанную сумму.
И это банк гигант в кортом нет особого аншлага на социальный доллар.

Ну, на счёт выдачи спорить не буду, может и есть какие-то проблемы, но на счёт аншлага - это не соответствует действительности. Я оформлял социальный бакс три часа, потому что была огромная очередь именно за ним. И даже сейчас, когда у них курс подрос, народ суетится с оформлением социального бакса.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 09:30

  Успіх написав:Ну що ж - відпишусь і я))
Покажу, що я не тільки "критикан" цього бенкету! ;)
Але я ще й досі НЕ розумію "за чий рахунок цей бенкет" і чому дозволили простим пересічним "їсти з барського столу"?)))

Так от - моя дружина(я ж то це не можу зробити з окопу) легко зняла сьогодні (і тиждень-два тому) - по 2 депо що з а-банки, а що з моно(теж в а-банці забирала)
Видали новенькими/синенькими, які вона "за рогом" в обмінці обміняла на грн і знову занесла трохи в а-банку, а трохи в приват відкривши знову конвертаційні доларові депо на 3міс.

Тому я і далі продовжую дивуватись - "за чий рахунок цей бенкет"?(хоч такий бенкет мені теж подобається)
Місто Лева.


влада зробила це по-перше для себе (розумних)
банку цей атракціон малокорисний (профіт 0,5-1%)-але це краще ніж нічого (300-1000грн)

переважна більшість населення досі не врубається як це працює
і ті хто розуміють -мають потужну недовіру ще в наприкінці "піраміди" МММ (клуб 100)
нас не кинуть (Монета та інші)
з липня минуло вже більше 4міс, але в відділенні одного банку окрім мене відкрили 2 депо (було 1, потім людина отримала долари в жовні і тільки потім відкрила знов)

чи варто вам (Успіх) і всім нам хвилюватись?
це залежить (відносно, але суттєво) від успіху ЗСУ на фронті(самі все розумієте)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 09:41

  UA написав:
  Успіх написав:Ні.
Я ж вже казав - що тут не один форумчанин відписувався, що мав проблеми з отриманням долярчиків з депо!(візьміть навіть ту кончену альфу, що розтяяяягує час ;) )

Тож, просто наразі "притримаю коней".... ;)

Укрэксимбанк питался не выдать заранее заказанную сумму.
И это банк гигант в кортом нет особого аншлага на социальный доллар.


якщо ви не в курсі-у УЄ банка великі проблеми за часів Януковоща
мені важко порахувати скільки рефінанса в нього влили 2014-2019

За даними НБУ, на 01.08.2021 боргові зобов`язання перед ним по кредитам рефінансування мали 38 банків, у т.ч. Укрексімбанк (21,4 млрд грн)


На 01.07.2021 боргові зобов`язання перед ним по кредитам рефінансування мали 42 банки, у т.ч. Укрексімбанк (20,4 млрд грн)


На 01.01.2021 заборгованість перед НБУ по рефінансуванню мали 38 банків, у т.ч. Укрексімбанк (16 млрд грн)


тобто борг не скорочується а навпаки (в 2020/21 банк скоротив кількість відділень і також працівників в самих відділеннях, але це мало допогло...планували продати банк ще в 2020, якщо на той час не було пропозицій...зараз тим паче )
я працював з банком з 2012-2020 все було добре (повертали валюту новими кюпюрами)
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 09:54

  alex lem написав:Алла (вона ж тепер назву й пол поміняла Сенс- Сєня) віддало депо рівно після двух неділь після закінчення депо. Спостерігав в відділенні картину. Заходять один, другий,,можна доллари купить?,,- У нас старі. Але ви можете оформити на депо на три місяці по 37,40. Уходять.
Сидять манагерки обзвонюють щоб клієнти несли гроші на депо. Геть план горить.
Так як не захотів ні в яку перевкладать депо, прийшлось сидіть чекать, таке віп обслуговування.
Віддали новенькими синіми, навіть мілкі знайшлися. А людей з вулиці намагаються дурити.


чому дивуватись...такі фокуси примушує робити керівництво з верху (до речі, в моєму відділенні Альфи з 2020 повністю поміняли стафф 3-4 рази (касири раз 10, тобто кожні 2-3 місяці нові касири), керуючі відділенням теж 3 рази

в 2017р Універсал банк відмовив повертати валюту (1900дол) після закінчення(умовили пролонгацію на 6 міс. але я мав додати 400 дол))) щоб отримати 4,5% в валюті (було 4,0%)
попередив завчасно і відділення і на гарячу лінію (коли я прийшов-менеджер сховалась в коморі і не виходила 20 хвилин, я сказав що почекаю), потім скандал- погодився навіть забрати гривнами _втрата 500-600грн, тобто втрата відсотків за 6міс)
повернули все новими синіми (навіть 10 і 5 були нові), після цього банк для мене не існує
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