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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 10:22

  Goodman написав:
  alex lem написав:Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
хто заважає пхати партіями? пихайте по 10к , робіть паузу - знов пихайте. Кеш-ін - теж не панацея, буває з пачки вибракує з десяток купюр і йдеш до іншого звичайного терміналу. Все праця, нічого дармового нема.

В примате открыта интернет-карта, кассирше просто говорю, что хочу пополнить именно ее, а не физическую карту, и все никаких комиссий. Пихать 100К в терминал с риском в любой момент нарваться на блэкаут надо быть крайним экстрималом, и еще не факт, что вам еще вернут ваши деньги через месяц, они иногда тоже "теряются" в терминалах или в карманах инкассаторов, а в банкоматы с кэш-ином при включении могут ваши деньги отдасть другому клиенту
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 10:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кто-то открывает евровые депо?) Думаю, может попробовать? Конечно, цена евро высокая... Выгодно ли покупать его?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 10:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

покупал евро за гривну при курсе eur/usd 1.02 сейчас курс 1,05, такчто выгодно но не так чтобы очень, зависит от целей
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  nekefer написав:но не так чтобы очень, зависит от целей


Цель - сбережение накопленного. Спекуляцией не занимаюсь )
Andrey2512
 
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