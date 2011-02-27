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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 гру, 2022 10:22
Goodman написав: alex lem написав:
Пхати 100к навіть папірцями,,па піццот,, в термінал то треба мати сталеві шари, бо може світло вимкнутися. Приматовський банкомат з кеш-іном швидше і спокійніше трохи. І людям що бігають одразу знімають зарплати, пенсії у ці важкі часи поможете отримати свої гроші.
хто заважає пхати партіями? пихайте по 10к , робіть паузу - знов пихайте. Кеш-ін - теж не панацея, буває з пачки вибракує з десяток купюр і йдеш до іншого звичайного терміналу. Все праця, нічого дармового нема.
В примате открыта интернет-карта, кассирше просто говорю, что хочу пополнить именно ее, а не физическую карту, и все никаких комиссий. Пихать 100К в терминал с риском в любой момент нарваться на блэкаут надо быть крайним экстрималом, и еще не факт, что вам еще вернут ваши деньги через месяц, они иногда тоже "теряются" в терминалах или в карманах инкассаторов, а в банкоматы с кэш-ином при включении могут ваши деньги отдасть другому клиенту
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kuzmich
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Додано: Суб 03 гру, 2022 10:49
Кто-то открывает евровые депо?) Думаю, может попробовать? Конечно, цена евро высокая... Выгодно ли покупать его?
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Andrey2512
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Додано: Суб 03 гру, 2022 10:58
покупал евро за гривну при курсе eur/usd 1.02 сейчас курс 1,05, такчто выгодно но не так чтобы очень, зависит от целей
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nekefer
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:02
nekefer написав:
но не так чтобы очень, зависит от целей
Цель - сбережение накопленного. Спекуляцией не занимаюсь )
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Andrey2512
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Додано: Суб 03 гру, 2022 12:06
Andrey2512 написав:
Кто-то открывает евровые депо?) Думаю, может попробовать? Конечно, цена евро высокая... Выгодно ли покупать его?
нет
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prodigy
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:20
Andrey2512 Я за диверсифікацію. 20-30% в Євро є зміст тримати, але я, як і більшість прогнозую, що Євро має бути дешевше $ весною.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:32
Напомните курс реальный отличается от курса обмена и комиссиями за валютообмен и платежами за открытие счетов?
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emeta
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:43
Andrey2512 написав: nekefer написав:
но не так чтобы очень, зависит от целей
Цель - сбережение накопленного. Спекуляцией не занимаюсь )
есть мнение что США имеют возможность перезапустить печатный станок через годик, а ЕС не имеет, поэтому в перспективе 5 лет курс EUR/USD подрастет
есть и другое мнение что без дешевого сырья экономика ЕС будет сильно хворать что повлечёт риски возврата к нацвалютам
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nekefer
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:51
А Ощад в этой теме работает?
Престарелый отец имел дела только с ним, а на горячке ему сказали, что отдадут в грн по курсу на конец депо.
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Vint
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