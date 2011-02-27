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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:29

  Vint написав:А Ощад в этой теме работает?
Престарелый отец имел дела только с ним, а на горячке ему сказали, что отдадут в грн по курсу на конец депо.

Нет. То про что говорят на горячке это совсем другой вид депозита.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:15

  alex lem написав:Алла (вона ж тепер назву й пол поміняла Сенс- Сєня) віддало депо рівно після двух неділь після закінчення депо. Спостерігав в відділенні картину. Заходять один, другий,,можна доллари купить?,,- У нас старі. Але ви можете оформити на депо на три місяці по 37,40. Уходять.
Сидять манагерки обзвонюють щоб клієнти несли гроші на депо. Геть план горить.
Так як не захотів ні в яку перевкладать депо, прийшлось сидіть чекать, таке віп обслуговування.
Віддали новенькими синіми, навіть мілкі знайшлися. А людей з вулиці намагаються дурити.

а ви як пропонуєте?
людям з вулиці продати новенькі сині, а вам видати старі :roll: ?
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:29

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к
,

Добавте Пиреус Банк пустой строкой
в применчании укажите" Приблизительные условия Курс НБУ + 3,5% , открытие счетов 300 + 300 грн"
J
 
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