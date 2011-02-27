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alex lem написав:Алла (вона ж тепер назву й пол поміняла Сенс- Сєня) віддало депо рівно після двух неділь після закінчення депо. Спостерігав в відділенні картину. Заходять один, другий,,можна доллари купить?,,- У нас старі. Але ви можете оформити на депо на три місяці по 37,40. Уходять. Сидять манагерки обзвонюють щоб клієнти несли гроші на депо. Геть план горить. Так як не захотів ні в яку перевкладать депо, прийшлось сидіть чекать, таке віп обслуговування. Віддали новенькими синіми, навіть мілкі знайшлися. А людей з вулиці намагаються дурити.
а ви як пропонуєте? людям з вулиці продати новенькі сині, а вам видати старі ?