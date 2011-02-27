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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 гру, 2022 22:16
J написав:
АВАЛЬ
Касир відмовилась поповнювати карту так як у них ліміт 400к в РІК на готівкове поповнення.
Ліміт можна збільшити якщо принести аналізи та пройти у них мрт яке вони роблять 3 дні.
Я коли у відділенні оформлював картку і клав гроші на депозит одразу попередили що при досягненні якогось об'єму (не дуже великого) банк захоче побачити документи звідки гроші. Десь навіть записала здається у себе в анкеті що планую 250 чи 300к за рік принести і 50к на АТБ.
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ustinovse
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